נמלטה מחניון 35 פעמים בלי לשלם - ואז הגיעה תביעת הענק

תושבת מזרח ירושלים שנהגה להכנס לחניון בירושלים והתחמקה פעם אחר פעם מתשלום ביציאה נתבעת בידי חברת החניונים הארצית "חניה כחולה" באלפי שקלים לאחר שגילו לתדהמתם כי הנהגת נכנסה לחניון בבעלותם 35 פעמים במהלך שנת 2025 וכישצאה מהחניון נצמדה בכל פעם לרכב אחר ובכך התחמקה מתשלום.

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בחברה החליטו לשים לזה סוף ונעזרו בטכנולוגיה שפיתחו לניטור כניסות ויציאות מהחניונים יחד עם חברת חקירות פרטית, ולאחר שהצליבו תיעוד אחר תיעוד, יום אחר יום, הצליחו לגבש את הדפוס השיטתי בה פעלה הנהגת הברחנית עם 35 כניסות ויציאות מהחניונים בירושלים ללא תשלום בתוך פחות מחודשיים.

בתביעה שהוגשה נגדה לבית משפט באמצעות עורך דין צחי יצחק לוי נטען כי בהתאם לתקנון החניון ועם כניסתה לחניון "נכרת חוזה מחייב בין הצדדים, אשר תנאיו הופרו באופן שיטתי על ידי הנתבעת, שיטת הפעולה של הנתבעת, יציאה מן החניון בצמידות לרכב אחר, תוך ניצול פתיחת המחסום לאותו רכב, מהווה מנגנון התחמקות מכוון מתשלום".

"מדובר בהתנהלות פסולה ושיטתית, אשר נועדה לעקוף את מנגנוני הגבייה של החניון, תוך עשיית שימוש בפועל בשירותי החניה מבלי לשאת בתמורה המתחייבת", הוסיף עו"ד מטעם התביעה, "התנהלות זו אינה מסתכמת בהפרת חיוב כספי בלבד, אלא עולה כדי פעולה מודעת ומתוכננת, הנגועה בחוסר תום לב, תוך פגיעה בזכות הקניין של התובעת והפרה בוטה של ההסכמות שבין הצדדים".