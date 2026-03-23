בזמן האזעקות: שב"חים חגגו וצעקו "אללה אכבר" באתר בנייה

המשטרה עצרה לאחרונה תשעה חשודים באתר בנייה ביבנה, לאחר שלפי עדויות תושבים במקום הם חגגו בזמן אזעקות וירי טילים לעבר ישראל.

על פי הדיווחים, בזמן שתושבי האזור רצו למרחבים המוגנים, הבחינו חלק מהם בפועלים באתר בנייה סמוך ששרו, רקדו ואף צעקו "אללה אכבר". אחת התושבות התקשרה למוקד המשטרה והפנתה את השוטרים למקום.

כוחות המשטרה שהגיעו לאתר נכנסו למתחם הבנייה ואיתרו את הפועלים. חלק מהחשודים ניסו לפי המשטרה להסתתר או להימלט מהמקום, אך נעצרו על ידי השוטרים. בבדיקה שנערכה במקום התברר כי כל החשודים הם שוהים בלתי חוקיים המגיעים מאזור רמאללה.

במהלך הסריקות באתר מצאו השוטרים עדויות לכך שהפועלים התגוררו במקום תקופה ממושכת, ובהן מזרנים, בגדים תלויים, מזון וציוד אישי בתוך המבנה.

בסך הכול נעצרו תשעה חשודים, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. על פי המשטרה, בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום.

מאז תחילת הלחימה נפתחו עשרות תיקים בחשד להסתה ולגילויי שמחה על ירי טילים לעבר ישראל, במשטרה מדגישים כי בתקופה של מתיחות ביטחונית ומספר חזיתות פתוחות קיימת אפס סובלנות לאירועים מסוג זה.

גם בשירות בתי הסוהר דווח בימים האחרונים על גילויי שמחה והפרות סדר באגף ביטחוני בדרום על רקע מבצע "שאגת הארי". כוחות שב"ס פעלו להשבת הסדר, והשליטה במקום הוחזרה.