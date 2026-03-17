ירי נרחב מאיראן הלילה (רביעי) לאזורים נרחבים בישראל. טיל מצרר ששוגר ולא יורט גרם לנפילות בזירות רבות. באחת הזירות - פגיעה ישירה בבית ברמת גן, שם נהרגו אילנה וירון משה, בני זוג בשנות ה-70 לחייהם נהרגו. מסתמן כי בני הזוג לא שהו במרחב המוגן.

צפו ברגע הנפילה:

כ-26 זירות נפילה באזורים שונים במרכז הארץ בעקבות השיגורים האחרונים מאיראן. הרס רב בזירת הנפילה ברמת גן, מרפסת הבית קרסה. לחובשים ולפרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה לא נותר אלא לקבוע את מותם של שני הפצועים.

חן אמיר, שכנם של הנרצחים ברמת גן, משחזר לכתב i24NEWS יונתן רוה את רגעי האסון: "שמעתי בום רציני, הבנתי שזה אצלי בבית. חיכיתי חצי דקה, פתחתי את דלת הממ"ד, ושמעתי מישהו צועק. ראיתי שכל הסלון שלי מלא בזכוכיות. דלת הבית שלי הייתה פתוחה, כנראה מההדף. ראיתי את הדלת של השכנים הרוסה, רצתי לשם כי אני יודע שהם מבוגרים. הרמתי את הדלת עם עוד בחור, ראיתי שיש להם חור בתקרה. ראיתי את ההליכון שלו והתפללתי שהוא היה בממ"ד. כנראה שההריסות היו עליו. הם אנשים טובים, הנכדים אצלם הרבה, טוב שהם לא היו. זה נס גלוי, הבית שלנו הרוס, נראה מה יגיד מהנדס".

פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט שהגיעו לזירה ברמת גן, סיפרו: "ראינו עשן שעולה מבניין עם הרס רב, שברי זכוכיות, מבין ההריסות ראינו שני נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום. יחד עם צוותי מד"א נוספים, אנחנו ממשיכים לסרוק אחר פצועים נוספים וערוכים להעניק טיפול רפואי נוסף במידת הצורך", סיפרו.