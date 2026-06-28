תאונת עבודה מחרידה בדרום: פועל טבע בתוך בור אשפה במפעל - ואותר ללא רוח חיים

גבר כבן 50 נהרג היום (ראשון) בתאונת עבודה, לאחר שנפל לבור אשפה במפעל סמוך לערד. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום.

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לפי דיווח שהתקבל במוקד זק"א, הגבר טבע בבור אשפה במהלך עבודתו במפעלים שבמועצה האזורית תמר.

משה קווס מפקד זק"א ערד, וסער שחורי, מתנדב זק"א צוות ערד, סיפרו: "...חבריו לעבודה איתרו אותו בתוך בור אשפה והזעיקו את כוחות ההצלה. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, והוא פונה תוך כדי המשך ניסיונות ההחייאה, אך במהלך הפינוי נאלצו הפראמדיקים לאשר את מותו. חברנו לצוותי מד"א, ולאחר שטיפלנו בכבוד המת ובאיסוף כלל הממצאים, נסענו לנקות את אמבולנס מד"א מהממצאים".