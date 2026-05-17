עשרות פעילים מתנועת "חלוצי הבשן" הגיעו במהלך הלילה (בין שבת לראשון) לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה. הם הפגינו במקום בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן.

האירוע מתנהל על קו הגבול בין הכפרים הדרוזים מג'דל שמס וחד'ר, למרגלות החרמון. במהלך שהותם במקום, הפעילים קשרו את עצמם לגדר, על מנת להקשות על פינויים.

האחרונים אף הביעו את תמיכתם ורצונם בהתיישבות יהודית בחבל, לו הם קוראים "הר הבשן" כחלק מרצונם להמיר את משטרו של אל-ג'ולאני בריבונותה האזרחית של ישראל.

ב"חלוצי הבשן" טענו שתמיכה פומבית של המיעוטים בהתיישבות יהודית - תהיה תשובה הסברתית ניצחת לטענות בעולם על "קולוניאליזם" ישראלי.

תנועת "חלוצי הבשן"

מהפעילים המפגינים בשעה זו בשטח נמסר: "במלחמת ששת הימים, ביום הזה ממש, א' סיוון 'יום הגולן', לפני 59 שנה הוכחנו לאויבינו ולעצמנו שחבל הבשן שלנו, ושאפשר לכבוש, לשחרר וליישב חבלי מולדת. אז כמו היום - רק אם ניקח מהאויב את האדמה, עליה הוא נלחם - זה יוציא להם את המוטיבציה לפגוע במדינת ישראל".

מתנועת "חלוצי הבשן" נמסר: "דווקא ביום הזה ברור יותר מתמיד: בלי התיישבות - גם אחיזה צבאית לא תחזיק לאורך זמן. הבחירות מתקרבות וזה הזמן לקבוע עובדות בשטח. חברי הקבינט, לוין, גמליאל, רגב, סמוטריץ' ובן גביר - זה הזמן להפוך את השולחן. תנו לנו להתיישב בבשן".