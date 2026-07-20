בלי הורים ובלי גבולות: המציאות המדאיגה של בני הנוער בקיץ באילת

חופשת הקיץ הפכה את אילת לבירת החופש של בני הנוער, אך לצד השמש והים נחשפת מציאות מורכבת של התנהגויות סיכון בקרב קטינים המגיעים ללא השגחה.

פקד עידו שחר גבריאל, מפקד יחידת התיירות במשטרת מרחב אילת, מצביע על מגמה ברורה ומסביר כי הרקע הביטחוני משפיע על התופעה: "אנחנו רואים עלייה די גדולה, בעיקר של בני נוער שמגיעים לפה. בטח במצב הביטחוני של היום. הורים חוששים לשלוח את הילדים שלהם לחו"ל".

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המחסור ביד מכוונת מורגש היטב בשטח, כפי שמבהיר רס"מ מושיקו נבון, ראש צוות נוער אילת, לאחר איתור מאגר משקאות מוסלק: "זה מה שקורה כשאין שום אחראי או הורים בתמונה. אנחנו מקבלים פה אירועי אלימות, סמים".

כדי להתמודד עם גל האכיפה והצורך המבצעי, פועלת במקביל גם סיירת המתנדבים של רשות המתנ"סים באילת, המפעילה מתחם ייעודי בלב הטיילת. אריאל משעל, יו"ר דירקטוריון החברה למתנ"סים, מתאר את מטרת המקום כעוגן בטוח עבור הצעירים ומציין כי האוהל "שומר על בני הנוער, נותן להם אפשרות לקבל תמיכה ומשענת אם הם צריכים".

המתנדבים בשטח פוגשים מדי לילה קטינים במצבי קיצון, וצילה משעל, מנהלת אגף משאבי קהילה ומתנדבת בסיירת, מדגישה את חשיבות המניעה ברגעים שבהם הצעירים "לוקחים צעד אחד טיפה יותר או כוסית אחת יותר".