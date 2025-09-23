אסון כפול בחג: שני גברים טבעו למוות בחופי ת"א ובכנרת

מומלצים -

אסון כפול בחג: שני גברים טבעו למוות היום (שלישי) מול חופי תל אביב ובכנרת. תחילה, גבר בן 48 מבת ים טבע למוות בחוף צינברי שבכנרת. הוא נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה - וצוותי מד"א שהגיעו למקום פינו אותו במצב אנוש לבית החולים פוריה שבטבריה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מאוחר יותר הבוקר, גבר בן 70 טבע למוות מול חוף תל ברוך בתל אביב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים איכילוב בעיר שם נקבע מותו.

הפרמדיק יעקב אדרי והחובש שי בכר שהגיעו לזירה בתל אביב, סיפרו: "הגענו לגבר כבן 70 מחוסר הכרה ששכב על קו החוף, כשהוא ללא דופק וללא נשימה. לאחר הערכת מצב מהירה התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ומאומצות שנמשכו כל הדרך לחדר הטראומה בבית החולים, כשמצבו אנוש ונשקפת סכנה מיידית לחייו".

חובש מד"א משה פטר, שהגיע לזירה בטבריה, סיפר: "חברנו לכוחות השיטור הימי שחילצו מן המים גבר בן 48 לאחר שטבע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו במתן טיפול רפואי מציל חיים וביצוע פעולות החייאה מאומצות, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי".