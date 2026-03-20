לא רק מרחב מוגן: הטוויסט המפתיע של הישראלים לממ"ד הביתי

בשנים האחרונים עם ישראל מוצא את עצמו מבלה שעות לא מעטות במרחבים המוגנים, ובמיוחד מפרוץ מבצע "שאגת הארי". לכן זה לא מפתיע שלרבים מאיתנו נמאס לשהות בממ"ד די מהר.

לאחרונה, מספר ישראלים בחרו להפוך את החדר שאמור להגן עלינו בשעת חירום, למרחב שמשרת את המשפחה ביותר דרכים, ואפילו נעים לבלות בו שעות ארוכות. כי אם אפשר לשנות את המצב - לפחות אפשר להפוך את החוויה בו לנעימה יותר.

עבור משפחות עם ילדים, אחת האופציות הפופולריות ביותר היא הפיכת הממ"ד לחדר משחקים, מה שמשרה בילדים תחושת ביטחון, ומסיט את החששות למקומות חיוביים. קורל קירשנבאום מספרת שהממ"ד בביתה מותאם כולו לבנה, וכשהמשפחה הייתה צריכה לבלות לילה שלם בתוך הממ"ד, לא היה צריך להזיז כמעט כלום.