היום לפני 14 שנים: משה קצב נכנס לכלא לאחר שהורשע באונס

משה קצב, נשיאה השמיני של מדינת ישראל, החל לרצות את עונשו בכלא מעשיהו לפני 14 שנים, לאחר שהורשע בביצוע עבירות אונס, מעשים מגונים בכוח ובהטרדות מיניות של נשים שהיו כפופות למרותו בעת שכיהן כשר התיירות וכנשיא המדינה.

ביולי 2000, לאחר התפטרותו של עזר וייצמן, נבחר קצב למועמד הליכוד לנשיאות והתמודד מול שמעון פרס. להפתעת הפרשנים, קצב ניצח את פרס והפך לנשיא הראשון שנבחר מטעם הליכוד, והראשון שנבחר לכהונה בת 7 שנים.

פרשת האונס

ביולי 2006 נפגש קצב עם היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, והתלונן על ניסיון סחיטה כלפיו מצד עובדת לשעבר במשרדו. אלא שהפניה הזו, שנועדה להרתיע את המתלוננת, פתחה דלת לחקירה מקיפה - שהובילה בדיוק לכיוון ההפוך. עד מהרה הפך הנשיא ממתלונן על סחיטה לחשוד בעבירות מין.

בעיתונים החלו להתפרסם עדויות של נשים שעבדו עם קצב לאורך השנים ותיארו הטרדות מיניות ועבירות מין אחרות מצדו.

ב-28 ביוני 2007 נחתם הסדר טיעון בין קצב לפרקליטות המדינה ובו סוכם כי קצב יודה ויורשע בסעיפים: ביצוע מעשה מגונה שלא בהסכמה תוך הפעלת אמצעי לחץ לגבי א' ממשרד התיירות והטרדה מינית והטרדת עד כלפי ל' מבית הנשיא.

כמו כן, התחייב קצב להתפטר מתפקידו כנשיא המדינה, לפצות את הנשים בפיצוי כספי בסכום של כ-30 אלף שקלים כל אחת, ולהשיב לקופת המדינה את עלות טובת ההנאה שנטל. על פי ההסדר סוכם כי ייגזר עליו מאסר על תנאי על כל האישומים שבהם היה צפוי להודות.

המשפט וההרשעה

בעקבות הסדר הטיעון הגישה הפרקליטות כתב אישום מתוקן נגד קצב בו הוסרה הטענה לאונס ונותרו ההאשמות רק על הטרדה מינית ועל הטרדת עד, אך בעת פתיחת משפטו ב-8 באפריל 2008, שבו היה אמור קצב להודות בחשדות המיוחסים לו, הודיעו פרקליטיו כי קצב כופר בהאשמות נגדו וחוזר בו מהסדר הטיעון.

במהלך המשפט תיארו המתלוננות אירועים שונים, בזמנים שונים, אבל עם דפוס דומה: ניצול פערי כוח, לחץ, ופגיעות מיניות חמורות.

עדותה של א' מבית הנשיא הייתה מרכזית. היא סיפקה תיאורים עקביים, מפורטים, ושחזורים שנתמכו בראיות נוספות. השופטים קבעו שהעדויות יוצרות דפוס ברור של ניצול כוח ופגיעות מיניות, ודחו את טענות ההגנה על "יחסים בהסכמה".

בדצמבר 2010 קצב הורשע בעבירות של אונס, מעשים מגונים בכוח, הטרדה מינית, הטרדת עד ושיבוש הליכי משפט. על הנשיא לשעבר נגזרו שבע שנות מאסר בפועל, שנתיים על תנאי ופיצוי של 125 אלף שקלים לנשים.

ב-7 בדצמבר 2011 נכנס קצב לכלא מעשיהו. בסופו של דבר שוחרר ב-21 בדצמבר 2016, תוך שהוטלו עליו הגבלות שונות.

הפרשה הפכה לציון דרך ציבורי ותרבותי בישראל ושלחה מסר שמהדהד עד היום: אפילו מי שעומד בתפקיד בכיר מאוד במדינה - אינו עומד מעל החוק.