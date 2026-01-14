תוקן עוול של שנים: יוסרו המגבלות שפגעו כלכלית באלמנות צה"ל

הצעת חוק "אלמנות הגיבורים" של יו"ר הקואליציה אופיר כץ אושרה היום (רביעי) סופית בכנסת. מטרת החוק לתקן עוולות כלכליות שנעשו לאלמנות צה"ל וכוחות הביטחון. ח"כ אופיר כ"ץ: "מחובתנו לדאוג להן".

עד היום אלמנה שהייתה זכאית לקבל את הקצבה הפנסיונית של חלל צה"ל וכוחות הביטחון הייתה נתונה תחת הגבלות: אסור היה לה להינשא מחדש והכספים שקיבלה היו מקוזזים מהגמלאות שקיבלה מכוח היותה אלמנה - הפסד של אלפי שקלים בחודש. בנוסף, אלמנה מתחת לגיל 35 ללא ילדים לא הייתה זכאית לקבל את הקצבה הפנסיונית כלל. הצעת החוק מתקנת את העוולות הללו ומאפשרת לאלמנות וליתומים לקבל את הסיוע הכלכלי המגיע להם.

--

ח"כ כץ מסר בתגובה: "אנחנו מתקנים עוול חשוב, שנים ארוכות שאלמנות הגיבורים הפסידו אלפי שקלים בחודש מסתיימות. חובתנו כמדינה לדאוג לאלו שאיבדו את היקר להן מכל למען המדינה. אני גאה ברשימת החוקים שהעברתי למען המשפחות השכולות ותמיד אמשיך לפעול למענן".

עו"ד זהבה גרוס מידן, יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מסרה: "אישור החוק היום הוא יום היסטורי ומרגש עבורנו, אלמנות צה"ל וכוחות הביטחון. אחרי שנים של עוול ומאבק מתמשך, סוף סוף נעשה צדק. זהו לא רק תיקון כספי, אלא הכרה אמיתית בכאבינו ובתהליך הריפוי של פצע שנמשך שנים רבות. החוק משקף הכרה בחשיבות היכולת שלנו לצמוח מתוך משבר ולבחור מחדש בחיים לאחר האובדן, מבלי לאבד את זכויותינו".

שלומי נחומסון, מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל הוסיף: "אני מברך על אישור החוק, המהווה תיקון משמעותי להסדרה ארוכת שנים של זכויות השאירים. החוק מחזק את הוודאות והיציבות הכלכלית של האלמנות והאלמנים ומבטא את מחויבותה של המדינה למשפחות השכולות. ארגון אלמנות ויתומי צה"ל פעל לאורך השנים לקידום המהלך, אני מודה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ויוזם הצעת החוק, ח"כ בועז ביסמוט, ליו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ ולח"כ גלעד קריב על השותפות והסיוע בהשלמתו".