הכבישים שייחסמו ואיפה חונים? מה שצריך לדעת לקראת מרתון ת"א

המשטרה סיימה להיערך לקראת אירוע מרתון תל אביב שיתקיים מחר בין השעות 05:30 ועד 13:00. במרתון צפויים להשתתף עשרות אלפי רצים בכלל המקצים.

כ-1,000 שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים יפעלו לאורך כל ציר המרוץ ובמוקדי הכינוס והסיום, לשמירה על שלום הציבור, ביטחון המשתתפים והצופים, הכוונת התנועה והבטחת קיום האירוע באופן בטוח וסדור.

במהלך האירוע ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות שלאורך מסלול המרוץ, לרבות רחובות חוצים ומובילים, החל מהשעה 04:00 ועד השעה 13:30 לערך.

היקף החסימות:

• אזור צפוני: צומת גלילות, רחוב 2040, לוי אשכול, ש"י עגנון.

• אזור מזרחי: רחוב ויצמן, קק"ל, בני אפרים.

• אזור מערבי: ציר החוף, הרברט סמואל, קויפמן.

• אזור דרומי: שלבים, בן צבי, אליפלט, קיבוץ גלויות, אזור נמל יפו וכיכר השעון.

רחובות מרכזיים שייחסמו החל מהשעה 04:00:

• שדרות רוקח מרחוב שטרית ועד דיזנגוף בשני הכיוונים.

• אבן גבירול משדרות שאול המלך ועד ש"י עגנון בשני הכיוונים.

• ש"י עגנון מאבן גבירול ועד לוי אשכול.

• לוי אשכול מאיינשטיין ועד ש"י עגנון לכיוון דרום.

• הירקון, הרברט סמואל וקויפמן לכל אורכם.

• נחום גולדמן מקויפמן ועד כיכר השעון.

• דיזנגוף מהתערוכה ועד אבן גבירול.

• שדרות בן גוריון מבן יהודה ועד אבן גבירול.

• המלך ג'ורג' מהנביאים ועד בורוכוב.

• שדרות רוטשילד משדרות בן ציון ועד מזא"ה.

חסימות בצירים ראשיים:

• דרך נמיר תיסגר לתנועה החל מהשעה 05:00 ועד 11:45 לערך, בין צומת גלילות לשלמה גורן בשני הכיוונים.

• כביש 20, נתיבי איילון, יישאר פתוח לתנועה לצפון ולדרום לאורך כל המרוץ. עם זאת, לא תתאפשר כניסה ויציאה במחלף רוקח לשני הכיוונים בין השעות 04:00 ועד 13:30 לערך.

הנחיות לציבור המשתתפים ולקהל:

• מומלץ להגיע למתחם האירוע באמצעות רכבת ישראל ולרדת בתחנת האוניברסיטה.

• מומלץ להשתמש בתחבורה ציבורית ולהתעדכן מראש בשינויים בקווי האוטובוסים.

• החסימות יסומנו ביום האירוע באפליקציית Waze.

• יש להימנע משימוש בכלי רכב בצירים שייחסמו ולהיערך בהתאם.

חניונים מומלצים:

• אזור התעשייה בני ברק, רחוב הירקון.

• חניון אצטדיון רמת גן, רחוב ששת הימים.

• חניון קריית שאול, משה סנה ובני אפרים תל אביב.

• חניונים ברחוב הברזל וברחוב ראול ולנברג.

• חניון רפידים.

• חניוני האוניברסיטה, רחוב ג'ורג' וייס.

• חניון רכבת ארלוזורוב.

• חניוני אקספו והדרייב אין, עד השעה 06:00 בלבד.

"משטרת ישראל תפעל בכוחות מתוגברים להבטחת קיום האירוע באופן בטוח, ותמשיך לפעול למען שלום הציבור וביטחונו. אנו קוראים לציבור לגלות סבלנות, להישמע להנחיות השוטרים ולהתעדכן בשינויים בהסדרי התנועה", נמסר מהמשטרה.