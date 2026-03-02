ברוריה ויוסף כהן, אם ובנה, נרצחו בפגיעת הטיל בבית שמש

הותרו לפרסום היום (שני) שמותיהם של שני נרצחים נוספים מפגיעת הטיל בבית שמש - ברוריה גלוריה כהן ובנה יוסי כהן. הלוויתם תתקיים בשעה 15:00 בבית העלמין בעיר.

בבית העלמין בית שמש מאות משתתפים בהלווייה תושב העיר אורן כ"ץ, שנהרג אתמול מפגיעת הטיל. אורן הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים.

בנו ספד לו: "אתה לא אמור להיות פה, אתה צריך להיות בעבודה. תמיד אמרת לנו שאני דואג שיהיה לכם כל הזמן לאכול והאוכל שלך היה מדהים. מקווה שהדם שלך לא נשפך לשווא ושהמפלצות האלה יושמדו, שם ופה, כך מי ששומע את זה יתרום לשינוי פה".

אתמול הותר לפרסום כי גבריאל רווח ברוך, אורן כץ, שרה אלימלך ובתה רונית נרצחו באסון נפילת הטיל בבית שמש. רונית ז"ל, אם לילדים, שנפצעו בנפילת הטיל ומאושפזים כעת בבית החולים, הייתה מתנדבת מסורה באיחוד הצלה בעיר. אמה שרה ז"ל הייתה בת למשפחה מוותיקי העיר ומייסדיה.

תשעה בני אדם נרצחו בפגיעת טיל איראני במבנה שקרס בבית שמש. בבית החולים הדסה נערכו לאירוע רב נפגעים כאשר בתחילת האירוע היה קיים חשש למספר לכודים בזירה. 48 נוספים נפצעו, בהם שלושה במצב קשה, שלושה בינוני ו-⁠42 במצב קל.