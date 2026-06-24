מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (רביעי) דוחות כלכליים. מהנתונים עולה כי בהיעדר קבלת החלטות בידי משרד האנרגיה, בתוך כ-22 שנים עצמאותה האנרגטית של ישראל בייצור חשמל עלולה להיפגע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הנושאים בהם מתמקדים הדוחות: הבטחת צורכי הגז הטבעי של המשק הישראלי, שוק המשכנתאות, העברות תקציביות לקראת סוף שנת 2024, משק הגפ"ם - תכנון, תשתיות ותחרותיות, זיהום אוויר מכלי רכב וכניסת כלי רכב חשמליים - ביקורת מעקב, היבטים בפעילות מינהל הדיור הממשלתי, ניהול מערך הגמלאות של עובדי המדינה - ביקורת מעקב, סוגיות בהגנת הצרכן - ביקורת מעקב, אסדרת מדי מים, היבטים בהקמת יחידות הייצור 80-70 באתר "אורות רבין" של חברת החשמל, מיסוי שותפויות והיבטים בתפעול מערכת חשבוניות ישראל ברשות המיסים.

הבטחת צורכי הגז הטבעי של המשק הישראלי

בחודשים יולי עד דצמבר 2025 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הממשלה להבטחת צורכי הגז הטבעי של המשק המקומי בטווח הארוך. על אף חשיבות הגז הטבעי למשק המקומי והתלות הגבוהה של משק החשמל בזמינות גז טבעי, המהווה כ-70% מהדלקים המשמשים לייצור חשמל, משרד האנרגיה טרם קיבל החלטות לגבי יעדי משק האנרגיה בטווח הארוך.

בהיעדר קבלת החלטות בידי משרד האנרגיה, אשר יבטיחו את אספקת מלוא הצרכים האנרגטיים של המשק המקומי, היצע הגז שנשמר מהמאגרים הקיימים עלול שלא לענות בעתיד על מלוא צורכי המשק המקומי, בהתחשב בביקוש המקומי ובהיקפי היצוא. בתוך כ-22 שנים עצמאותה האנרגטית של ישראל בייצור חשמל עלולה להיפגע, והיא תידרש לייבא גז טבעי או לחלופין להתבסס על מקורות אנרגיה אחרים, שטרם התקבלו החלטות לגביהם.

אף שתחזיות הביקוש לגז טבעי מהוות תשומה מרכזית לקביעת היקף חובת השמירה למשק המקומי, ועדת דיין עשתה שימוש בטיוטת המלצותיה בתחזית ביקוש שקיימת סבירות שהיא מוטה כלפי מטה, היות שהיא אינה כוללת התייחסות לתרחישי ביקוש הנובעים מצריכה תוספתית עקב פעילות חוות שרתים והשפעות אקלימיות, בהתאם לתחזיות חברת נגה. משמעות תוספות אלו היא צריכה נוספת של כ-41.5 BCM של גז טבעי במשק המקומי, כך שכמות הגז שהוועדה המליצה לשמור למשק המקומי תספיק ל-20 שנים בלבד.

תפקידה של המדינה הוא להבטיח כי משאבי הגז הטבעי ינוצלו באופן שיביא למקסימום את ערכם עבור הציבור בישראל, תוך כדי ראייה ארוכת טווח ותכנון אסטרטגי של משק האנרגיה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קבע כי על משרד האנרגיה, כנאמן הציבור, עם יתר החברים בוועדת דיין, להביא למיצוי מלא של התועלות הכוללות מעתודות הגז, שהן מקור האנרגיה המרכזי שעליו מסתמכת ישראל. לאור הצפי כי עתודות הגז יתכלו בתוך כ-25 שנים, נדרשות כבר כעת היערכות ובחינה של הצעדים הנדרשים להכנת משק האנרגיה ליום שבו לישראל לא יהיו עוד משאבי גז טבעי. זאת כדי שאספקת מקורות האנרגיה למשק תהיה אמינה ורציפה.

שוק המשכנתאות

מאז שנת 2008, העלייה החדה והמתמשכת במחירי הדיור הובילה לגידול ניכר בביקוש לאשראי. מגמה זו משתקפת היטב בנתוני השנים 2024-2025: סכום המשכנתא הממוצע חצה את רף המיליון ש"ח, וההחזר החודשי הממוצע האמיר לכ-5,800 ש"ח בהשוואה להחזר ממוצע בשנת 2019 שעמד על 4,200 ש"ח.

נכון ליוני 2025, יתרת חוב המשכנתאות הכוללת של הציבור בישראל הגיעה להיקף חסר תקדים של כ-630 מיליארד ש"ח. יתרת החוב מתפלגת כך: כ-606 מיליארד ש"ח (כ-96% מהחוב) הוא לבנקים, כ-18 מיליארד ש"ח (כ-3% מהחוב) הוא לגופים מוסדיים, וכ-6 מיליארד ש"ח (כ-1% מהחוב) הוא לממשלה.

עוד עולה כי בין 2015 ל-2025 יתרת חוב המשכנתאות של משקי הבית לכל המלווים גדלה בסך כ-330 מיליארד ש"ח. יתרת החוב לבנקים הכפילה את עצמה וגדלה בסך כ-321 מיליארד ש"ח בשנים 2015 - 2025. לעומת זאת, יתרת החוב לגופים המוסדיים גדלה בכ-15 מיליארד ש"ח ויתרת החוב לממשלה קטנה בכ-6 מיליארד ש"ח בשנים אלו. יצוין כי לפי נתונים של רשות שוק ההון שנמסרו למשרד מבקר המדינה ב-29.6.25 חלקן של חברות אשראי חוץ בנקאיות באשראי לדיור מוערך בכ-5.7 מיליארד ש"ח, שהוא כ-1% מיתרת האשראי לדיור.

במהלך השנים 2017-2024 הועמדו הלוואות לזכאים בסכום ממוצע בטווח שבין כ-128 אלף ש"ח לכ-147 אלף ש"ח. סכומים אלה משקפים ניצול של כ-80% עד כ-92% מהסכום הבסיסי, וכ-26% עד כ-29% מהסכום המרבי, השמור לאוכלוסיות בעלות מאפיינים מיוחדים מתוך אוכלוסיית הזכאים, כפי שהוגדרו בידי משב"ש ומשרד האוצר.

למרות שלא חלו שינויים מהותיים בסכום ההלוואה הממוצעת לזכאים במהלך התקופה, שיעור הלוואות לזכאים ממחיר הדירה הממוצע פחת בצורה משמעותית במהלך השנים, מ-9% בשנת 2017 ל-5.6% בשנת 2024. זאת כתוצאה מעליית מחירי הדירות בשיעור ממוצע של 53% שתועדה במהלך תקופה זו.

בשנים האחרונות הועמדו הלוואות לזכאים בסכום ממוצע דומה ובשיעור גבוה מתוך הסכום הבסיסי להעמדתן (כ-80% עד כ-92%). עם זאת שיעורן מסך מחירי הדירות הממוצעים פחת באופן משמעותי במהלך השנים (מ-9% בשנת 2017 ל-5.6% בשנת 2024). נתונים אלה מעלים חשש לפגיעה במקורות המימון של הזכאים ולצמצום ההטבות המוצעות בהעמדתן.

העברות תקציביות לקראת סוף שנת 2024

שנת 2024 התאפיינה בכמות גבוהה של שינויים והעברות תקציביות בחוק התקציב, בריבוי העברות תקציביות בשלהי שנת התקציב (בדצמבר 2024 אושרו 77 פניות תקציביות בסכום כספי ברוטו של כ-30.4 מיליארד ש"ח), בין היתר בשל החלטות ממשלה חדשות שהתקבלו, וכן בבקשות לשינויים שוועדת הכספים של הכנסת לא דנה בהן.

בתחילת דצמבר 2024 עמדו לפני ועדת הכספים 13 פניות תקציביות שטרם טופלו. במהלך אותו החודש הגיש שר האוצר באמצעות אגף התקציבים עוד 95 פניות תקציביות לוועדה. הוועדה אישרה 77 פניות, כך שנותרו באותו החודש עוד 31 פניות תקציביות שהוועדה לא דנה בהן וממילא לא אישרה.

בששת הימים האחרונים של דצמבר 2024, בשעה שעל שולחן הוועדה היו 67 פניות תקציביות הממתינות לאישור (נכון ל-26.12.24), הגיש שר האוצר באמצעות אגף התקציבים לוועדה עוד 19 פניות תקציביות. מתוך 86 פניות בסך הכול דנה הוועדה מ-26.12.24 ועד 31.12.24 ב-55 פניות. כך, מספר הפניות שעמד בפני הוועדה ולא אושרו נכון לסוף דצמבר 2024 היה פי 2.4 מזה שעמד בפניה בתחילת דצמבר 2024.

הגשה ואישור של פניות תקציביות בסוף שנת הכספים אינה מאפשרת את מימוש התקציב במהלך השנה ועלול להיווצר מצב שהוצאת כספים על ידי משרדי הממשלה במהלך השנה לפני אישורה של העברת התקציב בוועדת הכספים, תעקוף את חוק התקציב, ותהיה שלא כדין.

השינויים התקציביים בסוף שנת הכספים עשויים לפגוע בהליך הבקרה ואישור הוצאת הכספים על ידי החשבים של משרדי הממשלה ואף על תהליכי קבלת ההחלטות, המעקב והפיקוח של ועדת הכספים על השינויים בסדרי העדיפויות. הדבר מגדיל את הסיכויים לטעויות ותקלות ואף מקטין את השקיפות כלפי מקבלי ההחלטות וכלפי הציבור, וכן עלול להיווצר מצב שהוצאת כספים במהלך השנה לפני אישורה, תעקוף את חוק התקציב, ותהיה שלא כדין.

על שולחנה של ועדת הכספים נותרו בסוף שנת 2024 פניות בסכום של כ-4.6 מיליארדי ש"ח שלא נדונו ולא אושרו, דבר שגרם לחריגה תקציבית בתוכניות בניגוד לחוק, לדחיית פעולות והתחייבויות לשנת התקציב הבאה ולפגיעה ברציפות הפעילות הממשלתית.

משק הגפ"ם - תכנון, תשתיות ותחרותיות

משרד מבקר המדינה ביצע ביקורת מקיפה על משק הגפ"ם (גז פחמימני מעובה - גז בישול) בין החודשים אוגוסט לדצמבר 2025. הביקורת התמקדה בנושאי תכנון ארוך טווח, תשתיות ותחרותיות בקטע השיווק וההולכה של הענף. הבדיקות נערכו במינהל הדלק והגז שבמשרד האנרגיה, במשרד האוצר, ברשות התחרות, במועצה הלאומית לכלכלה ובחברות תשתית ממשלתיות ופרטיות מובילות במשק.

מהדוח עולה כי על אף החלטות ממשלה והסכמים בין-לאומיים לצמצום השימוש בגפ"ם והפחתת פליטות גזי חממה ב-17% עד שנת 2030, משרדי הממשלה אינם ערוכים לכך. משרדי האנרגיה, האוצר והתחבורה לא קידמו את התשתיות הנדרשות ליבוא ואחסון גפ"ם, החיוניות לצורך סגירת בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן). המבקר מזהיר כי מצב זה עלול להוביל למונופול של ספק יחיד ולקשיי אספקה משמעותיים, במיוחד בשעות חירום ובחודשי החורף.

הדוח מצביע על כשלים חמורים בהקמת מתקני יבוא ואחסון גפ"ם הן בצפון הארץ והן בדרומה. באזור הצפון, חלו עיכובים משמעותיים בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי המועצה הלאומית לכלכלה, והחלופות להקמת מתקני פריקה ימיים ויבשתיים בנמל חיפה ובנמל מספנות ישראל נמצאות רק בשלבים מקדמיים. באזור הדרום, פרויקט פיתוח תשתיות יבוא הגפ"ם באשדוד מתעכב אף הוא בשל חוסר הסכמה על מודלים כלכליים ועיכובים בבחירת מפעיל, דבר המונע את השלמת שרשרת האספקה.

עוד נחשף בדוח כי קטע שיווק הגפ"ם בישראל סובל מריכוזיות גבוהה במיוחד בתחום בשוק הביתי. 63% ממכלים מטלטלים וב-77% מהצוברים הנייחים נשלטים על ידי ארבעת הספקים הגדולים, נכון לשנת 2024. הריכוזיות האזורית גבוהה אף יותר, ורשות התחרות ומינהל הדלק לא בחנו את השפעתה על רמת התחרות במשק ואת פוטנציאל הפגיעה בצרכנים באזורים שבהם שולט ספק גדול יחיד.

חוסר התחרותיות מתורגם ישירות לפערי מחירים קיצוניים ולפגיעה בצרכנים. בין השנים 2021 ל-2024 נרשמו פערי מחירים של עשרות ומאות אחוזים בין שכונות שונות באותה רשות מקומית, למשל בירושלים, וכן פערים משמעותיים בין המגזרים השונים (כגון המגזר החרדי והערבי לעומת כלל הרשויות). המבקר מותח ביקורת על משרד האנרגיה ורשות התחרות שלא בחנו את פערי המחירים האלה ולא סיפקו כלי השוואה אפקטיביים ושקופים לציבור הרחב באתר המשרד.

לסיכום, המבקר מטיל על משרד האנרגיה, משרד האוצר, רשות התחרות והמועצה הלאומית לכלכלה את האחריות לפעול במשותף וביעילות לתיקון הליקויים. עליהם להגביר את הפיקוח על ספקי הגז, להילחם בתופעות של פעילות ללא רישיון והברחות מכלים, ולאמץ מודל כלכלי שיבטיח את הרציפות האנרגטית של מדינת ישראל לצד הפחתת הסיכונים הסביבתיים, במיוחד על רקע לקחי מלחמת "חרבות ברזל".

זיהום אויר מכלי רכב וכניסת רכבים חשמליים - ביקורת מעקב

המבקר ערך בקרת מעקב מקיפה על זיהום אוויר מכלי רכב וכניסת כלי רכב חשמליים בין החודשים יוני 2025 לינואר 2026. הביקורת התמקדה בנושאי תיקון ליקויים, פריסת תשתיות טעינה, גיל צי הרכב הכבד, וחשמול תחבורה ציבורית. הבדיקות נערכו במשרד התחבורה, במשרד האנרגיה, במשרד להגנת הסביבה, במשרד הפנים, במינהל התכנון ובחברות תשתית ממשלתיות ופרטיות מובילות במשק.

מהדוח עולה כי על אף החלטות ממשלה והסכמים בין-לאומיים לצמצום זיהום האוויר מתחבורה והפחתת פליטות גזי חממה (יעד של פחות מ-95% פליטות מרכב חדש עד 2030), משרדי הממשלה אינם ערוכים לכך באופן מלא. משרדי האנרגיה, התחבורה והפנים לא קידמו בקצב הנדרש את התשתיות הנדרשות לטעינת רכב חשמלי והסדרת החסמים המשפטיים, החיוניות לצורך מעבר אפקטיבי לתחבורה נקייה. המבקר מזהיר כי מצב זה עלול להוביל לעיכוב משמעותי בחדירת כלי הרכב החשמליים וליצירת "פרצה" של התקנות פיראטיות ומסוכנות בבתים משותפים.

הדוח מצביע על כשלים חמורים בהקמת מתקני ועמדות טעינה לרכב חשמלי הן במרחב הציבורי והן בבתים משותפים. באזור המגורים (בתים משותפים), חלו עיכובים משמעותיים בחקיקה שנועדה להסדיר את התקנת עמדות הטעינה ולמנוע סכסוכי שכנים, והצעת החוק נמצאת רק בשלבי הכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים. במרחב הציבורי, פרויקט פיתוח תשתיות הטעינה מתעכב אף הוא בשל היעדר תוכניות סדורות ברוב הרשויות המקומית ומחסור בעמדות מהירות, כאשר נכון לאפריל 2025 קיימים רק 7,907 שקעים ציבוריים (מתוכם רק 1,514 מהירים), היצע המספק מענה זמני לכ-4.9% בלבד מכלל כלי הרכב החשמליים.

עוד נחשף בדוח כי כלי הרכב הכבדים בישראל מזהמים במיוחד, כאשר צי המשאיות תורם כ-44% מסך העלות החיצונית של זיהום האוויר מתחבורה יבשתית (כ-3.2 מיליארד ש"ח מתוך 10.9 מיליארד ש"ח), נכון לשנת 2024. גיל צי המשאיות גבוה במיוחד ועלה מ-5.1 שנים בשנת 2000 ל-9.5 שנים בשנת 2024. משרד התחבורה ומשרד האנרגיה לא קבעו יעדים כמותיים או גיאוגרפיים חדשים לפריסת עמדות טעינה ציבוריות, ועדכון תוכנית המתאר הארצית לשילוב עמדות טעינה בתחנות דלק נמצא עדיין בשלבי אישור.

חוסר התשתיות וההסדרה מתורגם ישירות לפגיעה בצרכנים וביעדים הלאומיים. בין השנים 2021 ל-2024 נרשמו עיכובים בדיווח על תיקון ליקויים מצד 23 גופים מבוקרים (17% מהם לא דיווחו כלל, בהם עיריות קרית ביאליק ובית שאן). מנגד, נקודת אור נרשמה בחשמול האוטובוסים העירוניים (כ-3,239 אוטובוסים חשמליים בסוף 2025 לעומת 95 בלבד ב-2021), וכן באימוץ טכנולוגיית המימן ברכב כבד ובפריסת מיליון מונים חכמים על ידי חברת החשמל נכון לאוגוסט 2024.

המבקר מטיל על משרד התחבורה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומינהל התכנון את האחריות לפעול במשותף וביעילות לתיקון הליקויים. עליהם להגביר את קצב פריסת עמדות הטעינה המהירות, להשלים את חקיקת הבתים המשותפים ותמ"א 18, ולאמץ מודל חקיקתי שיחייב מיחזור וטיפול בסוללות רכב חשמלי והיברידי בסוף תקופת השירות, במיוחד על רקע לקחי ההערכויות הלאומיות.

היבטים בפעילות מינהל הדיור הממשלתי

מבקר המדינה מצביע גם על פערים משמעותיים בניהול נכסי המדינה. לפי הדוח, 57 נכסים שבניהול מינהל הדיור, בשווי כולל של יותר מ-100 מיליון שקלים, עומדים ריקים ואינם מניבים הכנסות למדינה. תשעה מהם עומדים ריקים יותר משלוש שנים, ובהם שישה נכסים ששווים מוערך ביותר מ-10 מיליון שקלים כל אחד.

עוד עולה כי מינהל הדיור פועל עד היום על בסיס מיפוי נכסים שבוצע ברובו בשנת 2001. המבקר מציין כי למינהל קיים מיפוי חלקי בלבד של נכסי הדיור הממשלתי, וכי מסמכי הסקר נשמרים בארכיון פיזי ולא במאגר ממוחשב.

בתחום המיגון נמצא כי למינהל הדיור אין מידע מלא על היקף המבנים הממוגנים שבניהולו. בנוסף, במערכות המידע קיים נתון על עמידות בפני רעידות אדמה לגבי 235 מבני משרדים בלבד מתוך 1,225 מבנים המנוהלים על ידו.

ניהול מערך הגמלאות של עובדי המדינה - ביקורת מעקב

דוח מעקב חדש של מבקר המדינה חושף כי שורה של ליקויים שעליהם הצביע כבר בשנת 2020 בניהול מערך הגמלאות של עובדי המדינה טרם תוקנו. מינהלת הגמלאות, ששילמה בשנת 2024 כ-15 מיליארד שקלים לכ-120 אלף גמלאים ושאירים ומטפלת בהתחייבויות פנסיה תקציבית בהיקף של 374 מיליארד שקלים, לא השלימה את הטיפול בחלק מהכשלים שעליהם התריע המבקר בעבר.

אחד הממצאים הבולטים בדוח נוגע לניכוי מס מגמלאים. לפי המבקר, עד אמצע ספטמבר 2025 היו 14,001 גמלאים שלא הגישו טופס 101, אך למרות זאת לא נוכה להם מס מרבי כנדרש בתקנות מס הכנסה. המבקר מזהיר כי מצב זה עלול לגרום לחישובי מס שגויים ולפגיעה בהכנסות המדינה.

הביקורת העלתה גם ליקויים בטיפול בקצבאות שאירים. בין היתר נמצאו 50 מקבלי קצבת שאירים שהופיעו במערכות כנשואים ועדיין קיבלו קצבה, וכן עלו ממצאים בנוגע לבדיקת זכאותם של יתומים ושאירים. המבקר קובע כי הבקרות בתחום זה עדיין אינן מספקות וכי חלק מהבדיקות הנדרשות לא בוצעו במשך שנים.

בנוסף מותח המבקר ביקורת על השירות לציבור ועל הליכי הפרישה. מינהלת הגמלאות מטפלת בכ-130 אלף פניות בשנה, אך שיעור המענה בתוך פרק הזמן שנקבע עומד על 77% בלבד. עוד נמצא כי למדינה עדיין אין מערכת דיגיטלית מרכזית לניהול הליכי פרישה, והטיפול בתהליך מתבצע באמצעות מסמכים מודפסים, סריקות והעברת מסמכים בין הגופים השונים.

הדוח מתייחס גם להחלטת הממשלה מאוקטובר 2024 להקים מינהל שכר וגמלאות ממשלתי ומינהלת גמלאות אחודה עם מערכת הביטחון. המבקר מציין כי למרות ההחלטה, לא חלה התקדמות מעשית בקידום המהלך, שעל פי ההערכות עשוי לחסוך למדינה כ-25 מיליון שקלים בשנה.

סוגיות בהגנת הצרכן - ביקורת מעקב

דוח מעקב של מבקר המדינה מצביע על הידרדרות במצב ההגנה על הצרכן בישראל, לצד ירידה בפעילות האכיפה נגד עסקים מפרי חוק. לפי הדוח, מספר תיקי האכיפה שפתחה הרשות להגנת הצרכן ירד ב-25% בין השנים 2022 ל-2024, מ-506 תיקים ל-386 בלבד, וזאת לאחר ירידה של כ-50% נוספת בשנים שקדמו לכך.

עוד עולה כי שיעור הגבייה בפועל של העיצומים הכספיים שהוטלו על עסקים נמוך במיוחד. מתוך כ-37 מיליון שקלים בעיצומים שהוטלו בשנים 2022-2025, נגבו בפועל כ־8 מיליון שקלים בלבד - כ-22% מהסכום.

המבקר מצביע גם על פגיעה בפעילות המועצה הישראלית לצרכנות בעקבות קיצוצי תקציב מתמשכים. תקציב המועצה קוצץ בכ-25% מאז 2022, ובמקביל חסרות בה כמעט מחצית מהמשרות התקניות. נכון למועד הביקורת אין למועצה מנכ"ל קבוע, אין סמנכ"ל, וגם דירקטוריון המועצה פועל ללא מניין חוקי.

לפי הדוח, הפגיעה במשאבים משפיעה ישירות על הציבור. זמן הטיפול הממוצע בתלונות צרכנים התארך ל-135 ימים בשנת 2025, לעומת 80 ימים בלבד בביקורת הקודמת, ושביעות הרצון של הפונים למועצה ממשיכה להיות נמוכה.

בתחום הסחר המקוון מציין המבקר כי בשנת 2024 התקבלו ברשות להגנת הצרכן יותר מ-11 אלף תלונות על הונאות מקוונות, אך למרות העלייה במספר התלונות, היקף האכיפה בענף דווקא הצטמצם בשנים האחרונות. המבקר קורא למשרד הכלכלה ולגורמים האחראים לחזק את גופי ההגנה על הצרכן ולהבטיח להם את המשאבים הדרושים לפעילותם.

אסדרת מדי מים

דוח מבקר המדינה חושף שורה של כשלים בפיקוח על מדי המים בישראל, המשפיעים על מיליוני צרכנים. לפי הדוח, 80% מתאגידי המים שנבדקו אינם מבצעים בדיקות מדגמיות למדי מים כנדרש, ורשות המים אינה אוכפת באופן מספק את הכללים שהיא עצמה קבעה.

עוד עולה כי 18% ממדי המים שנשלחו לבדיקות בוררות לבקשת צרכנים בשנים 2019-2024 נמצאו לא תקינים. למרות זאת, 92% מהבדיקות בוצעו בשתי מעבדות בלבד מתוך 13 מעבדות מוסמכות, נתון שלדברי המבקר מעורר חשש לפגיעה בתחרות בתחום.

המבקר מצביע גם על עיכובים ממושכים באישור דגמים חדשים של מדי מים. בשנים 2022-2025 שני שלישים מהאישורים שנבדקו התקבלו רק לאחר יותר מ-45 ימים, כאשר משך הטיפול הממוצע עמד על יותר משמונה חודשים. בשלושה מקרים שונים נמשך הליך האישור יותר משנתיים.

הדוח מתייחס גם לריכוזיות הגבוהה בשוק מדי המים. שתי החברות המובילות מחזיקות יחד בכ-70% מהשוק, ובתחום מערכות הקריאה מרחוק (קר"מ) חברה אחת לבדה אחראית לכ-73% ממדי המים המותקנים.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, קובע כי על רשות המים להגביר את האכיפה על ספקי המים, להסיר חסמים לתחרות ולוודא שמדי המים מחייבים את הצרכנים בהתאם לצריכת המים בפועל. לדבריו, לדיוק מדידת המים יש השפעה ישירה על כלל משקי הבית בישראל ועל אמון הציבור במערכת.

היבטים בהקמת יחידות הייצור 80-70 באתר "אורות רבין" של חברת החשמל

דוח מבקר המדינה על הקמת יחידות הייצור 70 ו-80 באתר "אורות רבין" מצביע על שורת כשלים בתכנון, בניהול ובפיקוח על אחד מפרויקטי התשתית המרכזיים במשק החשמל. על פי הדוח, הפעלת יחידה 70 התעכבה בכ-31 חודשים לעומת היעד שנקבע ברפורמה במשק החשמל, ואילו הפעלת יחידה 80 התעכבה בכ-34 חודשים. בעוד שבהחלטת הממשלה נקבע כי הקמת היחידות תימשך כ-30 חודשים, בפועל נמשכה הקמתן כ-61 ו-64 חודשים בהתאמה. המבקר קבע כי לוחות הזמנים שנקבעו מלכתחילה היו קצרים משמעותית מהמקובל בעולם עבור פרויקטים דומים, ובפועל לא תאמו את מורכבות הפרויקט ואת הסיכונים שנלוו לו.

לפי הביקורת, העיכובים נבעו משילוב של גורמים חיצוניים ובהם מגפת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל, לצד כשלים בניהול הפרויקט עצמו. נמצא כי חברת החשמל לא עדכנה במשך תקופה ממושכת את גורמי הפיקוח על השפעות הקורונה על קצב ההתקדמות, וכי גם לאחר פרוץ המלחמה לא הייתה ערוכה מראש לתרחיש של פגיעה בלוחות הזמנים. בנוסף, המבקר מצא כי החברה התחייבה ללוחות זמנים שאינם תואמים את הסיכונים הכרוכים בהקמת יחידות בטכנולוגיית H החדשה, שלחברה כמעט שלא היה ניסיון קודם בהפעלתה.

העיכובים בהקמת הפרויקט הסבו, לפי אומדן משרד מבקר המדינה, נזק משקי של לפחות 4.6 מיליארד שקל. הנזק כולל עלויות עודפות של ייצור חשמל באמצעים פחות יעילים בכמיליארד שקל, עלויות סביבתיות של כ-2.8 מיליארד שקל, גידול של כ-494 מיליון שקל בהוצאות הפרויקט ועלייה של כ-278.5 מיליון שקל בעלויות המימון. עוד נמצא כי עלויות הריבית במהלך ההקמה תפחו בכ-54% לעומת התחזיות המקוריות, אך נתונים אלה לא הוצגו באופן מלא בפני חלק מגורמי הניהול והבקרה של הפרויקט.

המבקר גם מתח ביקורת על מנגנוני הפיקוח הממשלתיים. אף שהוקם צוות מעקב אחר יישום הרפורמה במשק החשמל, הוא הסתפק במשך שנים בקבלת דיווחים מחברת החשמל ולא קיים דיונים שוטפים בנוגע לעיכובים ולהשלכותיהם. בנוסף, לא משרד האנרגיה ולא רשות החשמל ביצעו עד למועד סיום הביקורת ניתוח מקיף של הסיבות לעיכובים או הפקת לקחים מערכתית, ובתחום זה אף לא קיימת כיום אסדרה המקנה למאסדרים סמכויות פיקוח ואכיפה על פרויקטי תשתית מסוג זה.

מיסוי שותפויות

דוח מבקר המדינה על מיסוי שותפויות מצביע על פערים משמעותיים באכיפה, בפיקוח ובדיווח, שלדברי רשות המיסים גורמים לאובדן הכנסות של כ-340 מיליון שקל בשנה לקופת המדינה. בשנים 2017-2023 פעלו בישראל כ-43 אלף שותפויות עם מחזור עסקאות מצטבר של כ-1.5 טריליון שקל, אך למרות היקף הפעילות העצום, רשות המיסים זיהתה אלפי מקרים של אי-דיווח על הכנסות משותפויות. המבקר מצא כי בין השנים 2019-2025 בוצעה חקירה אחת בלבד נגד שותף שלא דיווח על הכנסותיו, אף שהרשות עצמה העריכה כי קיימים יותר מ-7,000 מקרים של דיווח חסר בהיקף של עד 1.35 מיליארד שקל בשנה.

הביקורת העלתה גם כשלים חמורים בתחום רישום השותפויות. כ-93% מהשותפויות הפעילות בישראל בשנים שנבדקו לא נרשמו אצל רשם השותפויות, למרות החובה הקבועה בחוק. המבקר מצא כי רשם השותפויות כמעט שלא הפעיל את סמכויות האכיפה שבידיו, וכי הקנס הקבוע בחוק בגין אי-רישום לא עודכן מאז 1975 ועומד בפועל על סכום חסר משמעות. בנוסף, במשך עשרות שנים התאפשר לשותפויות לפתוח תיקי מע"מ ולפעול מול רשויות המס גם ללא רישום רשמי, מצב שפוגע בשקיפות ומקשה על המדינה לפקח על פעילותן.

משרד מבקר המדינה מצא כי מודל המיסוי הקיים יוצר קשיים משמעותיים בפיקוח ובביקורת. לשותפות עצמה אין תיק מס הכנסה והיא אינה מגישה דוח מס עצמאי, ולכן הביקורת מתבצעת באמצעות תיקי המס של כל אחד מהשותפים. בשנת 2025 ל-44% מהשותפויות היו שותפים המטופלים במשרדי שומה שונים, דבר שעלול להוביל לטיפול לא אחיד באותה שותפות ולפערים בשומות בין השותפים. בנוסף, ב-63% מהשותפויות שבהן נקבעו שומות לחלק מהשותפים, חלפה תקופת ההתיישנות לפני שניתן היה להשלים את הטיפול בשותפים האחרים.

עוד העלתה הביקורת ליקויים משמעותיים באיכות המידע שבידי רשות המיסים. כ-94% מהשותפים בשותפויות לא סימנו בדוחות המס שלהם כי הם שותפים בשותפות, ולכן אינם מזוהים ככאלה במערכות המידע של הרשות. בנוסף, בכ-20% מהדיווחים הכספיים שנבדקו נמצאו אי-התאמות בין הנתונים שהוגשו למס הכנסה לבין הנתונים שהוגשו למע"מ. מצב זה מקשה על רשות המיסים לבצע בקרות אפקטיביות, לזהות דיווחים חריגים ולאתר העלמות מס או תכנוני מס אגרסיביים.

היבטים בתפעול מערכת חשבוניות ישראל ברשות המיסים

עוד העלה מבקר המדינה כי לצד החסימות שביצעה מערכת "חשבוניות ישראל", רשות המיסים עדיין אינה מפעילה באופן מספק מנגנוני אכיפה נגד עסקים המנכים חשבוניות פיקטיביות. לפי הדוח, חלק ניכר מההתראות המתקבלות במערכות הרשות בנוגע לחשדות לניכוי מס תשומות שלא כדין אינן מובילות לפעולות אכיפה אזרחיות או פליליות. המבקר מזהיר כי כל עוד לא יוטל מחיר ממשי על השימוש בחשבוניות פיקטיביות, יימצאו גורמים שימשיכו לחפש דרכים לעקוף את המערכת.

ביקורת המעקב חשפה גם כי רשות המיסים אינה עושה שימוש שיטתי בכלי שנחשב לאחד האפקטיביים ביותר במאבק בתופעה - העלאת שיעור ניכוי המס במקור או ביטול פטור מניכוי מס במקור לחשודים בהפצה או בניכוי של חשבוניות פיקטיביות. זאת אף שפיילוט שביצעה הרשות בעבר הוביל לירידה משמעותית בשימוש בחשבוניות פיקטיביות ואף זכה לגיבוי של בית המשפט.

המבקר מציין כי עבריינים ממשיכים לנצל גם חברות חדשות וחברות קיימות לצורך הפצת חשבוניות פיקטיביות. לפי הממצאים, נעשה שימוש בחילופי בעלי מניות ובהקמת חברות חדשות כדי להסוות את זהות המפעילים בפועל ולהקשות על רשויות האכיפה. למרות שהנושא הוצף כבר בדוח קודם של מבקר המדינה, טרם גובש מנגנון אפקטיבי שימנע שימוש בחברות לצורך פעילות עבריינית בתחום זה.

ברשות המיסים הדגישו בתגובתם כי הם מתמודדים עם עלייה משמעותית בהיקף ובתחכום של ניסיונות הפישינג וגניבת הזהויות, וכי בוצעו פעולות רבות לחיזוק ההגנה על המערכות, לרבות הוספת מנגנוני התרעה וחסימה בזמן אמת. עוד מסרה הרשות כי היא מקדמת שורה של תיקוני חקיקה שנועדו להרחיב את כלי האכיפה, בהם הטלת עיצומים כספיים על מי שמנסים לקבל מספרי הקצאה עבור עסקאות פיקטיביות והרחבת האחריות גם לבעלי תפקידים בחברות.

עם זאת, מבקר המדינה קובע כי נוכח הנזק הכספי האדיר הנגרם לקופת המדינה מדי שנה כתוצאה מהפצת חשבוניות פיקטיביות, אין די בפעולות נקודתיות. לדבריו, על רשות המיסים לבצע בחינה מקיפה של מערך האבטחה והבקרה במערכת "חשבוניות ישראל", לפתח יכולות זיהוי מוקדם של גניבות זהות ופעילות חריגה, ולפעול באופן נחוש ומתמשך נגד הגורמים המפיצים והמנכים חשבוניות פיקטיביות.