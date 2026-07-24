נמשכים החיפושים אחר יובל כוגן בן ה-4 שנעלם באשקלון

החיפושים אחר יובל כוגן בן ה-4 נמשכים גם הבוקר (שישי) באשקלון. יובל נראה לאחרונה אתמול בשעות הצוהריים סמוך לחוף חופית בעיר. תיעוד שלו רגעים לפני האירוע מראה אותו צועד עם אביו ואחיותיו, בנות 8 ו-10, ליד הנקודה ממנה נעלם.

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אביו של יובל אמר שדעתו הוסחה ואז הילד נעלם. הוא נחקר במשטרה, אך יובהר כי כרגע אין חשד לפלילים.

מאות שוטרים, בסיוע כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים והמערך האווירי, המשיכו במאמצי החיפוש לאורך רצועת החוף ובשטחים הסמוכים, תוך הסתייעות באמצעים טכנולוגיים וביכולות מבצעיות מגוונות. מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, קיים הערכת מצב מיוחדת בשטח בהשתתפות מפקדי הכוחות וגורמי החירום וההצלה הפועלים בזירה.

בתום הערכת המצב הנחה ניצב בובליל להמשיך ולהעצים את פעילות החיפוש גם במהלך שעות הלילה ולהפעיל את כלל הכוחות והאמצעים העומדים לרשות המשטרה ושותפיה, עד לאיתורו של יובל בן ה-4.

במשטרה קוראים לציבור לגלות ערנות, וכל מידע העשוי לסייע באיתורו של יובל בן ה-4 מתבקש להעביר למוקד 100 של המשטרה או לתחנת משטרת אשקלון.