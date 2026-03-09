פיקוד העורף הודיע הערב (שני) כי מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי, נכון לעכשיו עד ליום שבת בשעה 20:00. מערכת החינוך לא תיפתח ללימודים פיזיים בכלל רחבי הארץ עד סוף השבוע כולל.

המתווה שגובש יחד עם הרשויות המקומיות, לפתיחה מדורגת ואחראית של מערכת החינוך ברשויות צהובות, מתוכנן בשלב זה להיכנס לתוקף בתחילת השבוע הבא - בכפוף לאישור פיקוד העורף ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות.

שר החינוך יואב קיש קיים הבוקר שיחת זום עם עשרות ראשי רשויות ונציגי השלטון המקומי, בה הציג את מדיניות משרד החינוך לפתיחה מדורגת של מערכת החינוך בזמן המלחמה.

על פי המתווה שהוצג, מערכת החינוך תיפתח באזורים שיוגדרו על ידי פיקוד העורף כצהובים, ורשויות שיבקשו החרגות ויקבלו אישור מפיקוד העורף ייבחנו וככל הנראה יקבלו גם את אישור משרד החינוך.

בנוסף ציין השר כי במקומות בהם מערכת החינוך תיפתח, הרשויות יידרשו לתת מענה לילדיהם הקטנים של צוותי החינוך וההוראה במידה ואין עבורם מסגרות חינוך, על מנת לאפשר את חזרתם לפעילות סדירה.

כמו כן, לאור המורכבות והסיכון בהסעות של תלמידי החינוך המיוחד בתקופה זו, הודיע השר כי בשלב הראשון ההסעות יהיו באחריות ההורים, כפי שנעשה גם במצבי חירום בעבר. ראשי הרשויות חיזקו את החלטה זו והדגישו כי מדובר בצעד שנועד לשמור על בטיחות התלמידים.