"בן גביר מסית בדרום": הצעד של השר נגד המסגדים בנגב

בימים האחרונים התלוננו תושבים בנגב כי הרמקולים של מסגדי לקייה מכוונים לכיוונם, ועוצמת השמע הוגברה בצורה משמעותית. כתוצאה מכך, המשטרה הגיעה למקום על מנת להחרים את הציוד.

ראש עיריית לקייה, שריף אל-אסד, סיפר בשיחה עם i24NEWS: "לא צריך להפגין כוח. אני יכול לשבת עם השייח'ים לדבר איתם, להגיד להם להזיז את הרמקולים. אני אוהב את השכנים שלי ורוצה שירגישו בנוח ויכנסו לכפר, זה יעזור לנו גם כלכלית".

לטענתו, "זו תקופת בחירות ורוצים לעשות קופון על הבדואים. עוד עשרה חודשים יש בחירות ורוצים לעשות רעש. זו מדיניות של בן גביר שרוצה להסית בדרום, אבל אנחנו פה אוהבים אחד את השני, מעריכים ורוצים לחיות כתף אל כתף".

"במקום שיחה אחת מגיעים עשרה טנדרים ומראים כוח. אני דיברתי עם השייח' שיזיז בסוף את הרמקול לצד השני", אמר ראש העיר, "אנחנו ילדי המדינה ואוהבים אותה".

ראש עיריית לקייה טען שהרמקולים הונמכו ולא נלקחו: "היום אנחנו בעידן הטלפונים, הטלפון יכול להעיר לתפילה וזה לא כל כך בעייתי. החלטנו לעשות את זה כי אנחנו מכבדים את השכנים ולא בגלל שזו הצלחת המשטרה או בן גביר. הוא רק מסית. השכנים שלי חשובים לי".

מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נמסר בתגובה: "אני גאה במדיניות שהובלתי בתקופתי. הרעש במסגדים ירד משמעותית והמשטרה מיישמת את המדיניות. בכל מדינות ערב, כמו איחוד האמירויות וסעודיה יש אכיפה על רעש ממסגדים, אין סיבה שפה במדינת ישראל, כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו ויפריע בכל שעות היממה לשכניו ויפריעו לשנתם. זו המדיניות שלי - אפס סובלנות".

תגובת משטרת ישראל: "פנינו למספר מסגדים ומרבים מהם קיבלנו מענה מצוין ושיתוף פעולה במסגרתו בוצעה הכוונה מחודשת של רמקולים והנמכה שלהם. יש מקומות שלא קיבלנו מענה ולא הצלחנו להגיע לעמק השווה, ועל כן בחלק מהמקרים ניתנו קנסות של רעש. במקרה של המסגד בלקייה – היו פניות קודמות, ובסופו של דבר הייתה התחשבות והבנה – לא ניתן קנס ולא נלקח ציוד הגברה".