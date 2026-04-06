מזל טוב תחת אש - תינוק נולד באמבולנס מד"א בזמן אזעקה

הלילה (שני) צוותי מגן דוד אדום הוזעקו לשכונת הבוכרים בירושלים בעקבות דיווח על אישה בת 43 עם צירי לידה בביתה. החובשים והפראמדיקים שהגיעו למקום החלו בפינוי היולדת לבית החולים, אך במהלך הנסיעה נשמעו אזעקות באזור הבירה, מה שאילץ את הצוות לעצור את הרכב בצד הדרך בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בזמן ההמתנה בצד הדרך חלה התקדמות מהירה בתהליך הלידה והצוות נדרש ליילד בתוך האמבולנס: בסיוע המקצועי של אנשי מד"א ותחת האזעקות, הגיח לעולם תינוק זכר – ילדה ה-11 של היולדת. הלידה הסתיימה באופן תקין לחלוטין, ולאחריה המשיך האמבולנס בנסיעה ופינה את האם והתינוק לבית החולים כשהם בריאים ובמצב יציב.

ברוך שמעון בלוי, חובש רפואת חירום במד"א שהיה שותף ללידה, ציין כי הצוות התמקד בביצוע הפעולות הרפואיות הנדרשות למרות התנאים הביטחוניים המורכבים. לדבריו, השלמת הלידה בהצלחה בנסיבות אלו העניקה תחושת שליחות משמעותית לכלל אנשי הצוות. מדובר במקרה נוסף של לידה בשטח בתנאי לחימה המדגיש את המורכבות התפעולית של גופי החירום בתקופה זו.