הפכו את הניידת: מהומות בניסיון מעצר תלמיד הישיבה ברמת גן

מהומות ענק התחוללו ברמת גן הלילה (רביעי) לאחר שבוצע ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה בביתו שבעיר על ידי המשטרה הצבאית. עם זאת, אותו תלמיד שהה בישיבה והמעצר נכשל. בעת הגעת הכוחות ציבור גדול של חרדים קיצוניים הגיעו וגרמו למחאה שיצאה משליטה. שני חשודים נעצרו.

למעשה, המפגינים הפכו את רכב המשטרה הצבאית, כאשר השוטרים נאלצו לחכות לחילוץ מהמקום על ידי כוח יס"מ. הכוחות שהגיעו הפכו בחזרה את הרכב המשטרתי.

לבסוף, הצליחה המשטרה הצבאית לעצור במבצע הלילי בעיר שלושה תלמידי ישיבה, כאשר לפי דיווחים חרדיים נכשל ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה אחר מביתו.

קובי ישראל

המהומות הגיעו לאחר שבשבוע שעבר עשרות חרדים חסמו את רכבו של חבר כנסת יואב בן צור בירושלים, לאחר שביקר בבית כנסת בשכונת הבוכרים. חלקם קפצו על הרכב וגרמו לנזק, קרטונים ושקיות אשפה הושלכו על הרכב, ברקע חוק הגיוס. כוח מג"ב הוקפץ לחלץ אותו.

בתנועת ש"ס התנערו מהמעשים ומסרו: "מגנים בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח"כ יואב בן צור שבוצעה בירושלים בידי קומץ פורעים".