הדוגמנית והשחקנית טל ברקוביץ' נהרגה בתאונת דרכים

הדוגמנית והשחקנית טל ברקוביץ' בת ה-41 נהרגה אתמול אחר הצהריים בתאונת דרכים קשה בטללים.

האסון נרשם במהלך ביקור מולדת של ברקוביץ', שמתגוררת בימים אלה בארצות הברית.

כאמור, התאונה אירעה במהלך נסיעה לטיול משפחתי בדרום הארץ, כאשר משאית נכנסה ברכב בה נסעה המשפחה. היא נהרגה במקום, ואחיה נפצע באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה.

חובש מד"א אנס אל אעסם, סיפר: "ראינו רכב מרוסק ובתוכו נלכדה אישה כבת 40, מחוסרת הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".

במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר בשנות ה-40 לחייו ששכב לצד הדרך, מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. צוותי מד"א נוספים פינו לבי"ח את נהג המשאית שנפצע באורח קל".

טל ברקוביץ' נולדה בקריית טבעון. היא הייתה רקדנית בבלט הישראלי ובלהקת בת-דור במשך כמה שנים לאחר סיום לימודיה בתיכון.

בשנת 2011 השתתפה בתוכנית "רוקדים עם כוכבים" לצידו הרקדן בוריס זלצמן. בשנת 2012 ברקוביץ' ירדה מהארץ, ושיחקה במספר הפקות טלוויזיוניות קטנות באמריקה ובבריטניה. רק לאחרונה חזרה לתודעה הציבורית כשכיכבה בגרסה הרומנית של "משחקי השף".

ברקוביץ׳ נישאה בשנת 2020 לאיש עסקים חרדי מניו יורק, והשניים ניהלו אורח חיים חרדי-דתי. החל משנת 2025 התגוררה בלוס אנג'לס.