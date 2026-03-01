המלחמה גובה מחיר יקר. שמונה בני אדם נרצחו היום (ראשון) בפגיעת הטיל האיראני במבנה שקרס בבית שמש, כך עולה מדיווח של כוחות ההצלה. בבית החולים הדסה נערכו לאירוע רב נפגעים כאשר בתחילת האירוע היה קיים חשש למספר לכודים בזירה. במד"א דיווחו על אירוע קשה עם למעלה מ-20 נפגעים. למקום הוזנקו כ-25 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ כדי להעניק סיוע ולפנות את הפצועים לבתי החולים. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים בירושלים ולשמיר-אסף הרופא 23 פצועים, בהם: 2 קשה, 3 בינוני ו-18 קל.

במקביל, טיל פגע במבנה ציבורי בראש העין וגרם לפציעתו של אדם נוסף. כוחות הצלה גדולים פועלים בשתי הזירות. צוותי כבאות והצלה ממחוז ירושלים פועלים בדקות אלו תחת הריסות המבנה שקרס.

יצוין כי דובר צה"ל הבהיר לאחר בדיקה כי התרעה מקדימה וכן גם אזעקה הופעלה כסידרה בזירת הנפילה בבית שמש. נסיבות הנפילה עדיין בתחקור.

תיעוד מבצעי מד"א

חובש רפואת חירום במד"א יוסף לאופר סיפר: "עם קבלת הדיווח במוקד 101 של מד"א על נפילה במספר מבנים עם הרס, הוזנקו למקום כוחות גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. כשהגענו הבחנו בהרס משמעותי בזירה ובדיירים שחולצו מהמבנה. הענקנו טיפול רפואי למספר נפגעים, בהם ילדה כבת 10 פצועה במצב קשה, ומספר פצועים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות מד”א נשארים בזירה להמשך טיפול בנפגעים נוספים שטרם חולצו".

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, נמצא בזירה ומקיים הערכת מצב מיוחדת עם כלל גופי החרום וההצלה, להמשך פעולות מצילות חיים. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, פועלים בזירה ומסייעים לגופי החרום וההצלה בסריקה אחר לכודים, וכן החבלנים סורקים לשלילת הימצאות פרטי אמל"ח נוספים.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א נתי בן שמעון סיפר: "כשהגענו לזירה הבחנו בהרס רב הכולל מספר מבנים שניזוקו קשות. חלק מהנפגעים היו לכודים בדירותיהם וחולצו אלינו על ידי כוחות החילוץ. המראה היה קשה - איתרנו ארבעה נפגעים במצב אנוש עם פגיעות קשות בגופם. במקביל, צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לשני פצועים במצב קשה ולמספר פצועים במצב בינוני, קל ונפגעי חרדה. פתחנו נקודת מיון קדמית בסמוך לזירה ופינינו את כלל הפצועים במהירות ובאופן מסודר לבתי החולים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח תנחומים למשפחות הנרצחים: "בשורות קשות מאד מבית שמש. אני שולח חיבוק גדול למשפחות הנרצחים ומוסר להם תנחומים בשם עם ישראל כולו. אנחנו במלחמת קיום מול אויב אכזר ובע״ה אנחנו נחושים לנצח אותו ולהעלים אותו מעל פני האדמה".