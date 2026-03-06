במשרד החינוך יקיימו במוצאי שבת הערכת מצב שבסיומה יוחלט האם ניתן להתחיל בהדרגה בפתיחת בתי הספר והגנים כבר במהלך השבוע הבא, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

לפי גורמים במערכת החינוך, נשקלת אפשרות לפתוח תחילה מוסדות חינוך באזורים שבהם מספר האזעקות מצומצם יחסית. אחת ההערכות היא כי האזור הראשון שבו יתאפשר חידוש הלימודים הוא יישובי עוטף עזה, בין היתר משום שמרבית בתי הספר שם ממוגנים ובתקופה האחרונה כמעט שלא נשמעות אזעקות באזור. עם זאת, במשרד החינוך מדגישים כי בשלב זה אין אישור רשמי לכך.

כך או כך, גם אם תתקבל החלטה על חזרה ללימודים, מוסדות החינוך לא צפויים להיפתח לפני יום שני. זאת מכיוון שנדרשות לפחות 24 שעות היערכות לרשויות המקומיות לצורך הפעלת המוסדות.

אחד הקשיים המרכזיים העומדים בפני פתיחה מחודשת של מוסדות החינוך במועצות האזוריות הוא סוגיית ההסעות. לפי שעה אין היתר להסעת תלמידים במרחב גיאוגרפי רחב, דבר שעלול למנוע פתיחה של בתי ספר אזוריים.

משמעות הדבר היא כי ייתכן מצב שבו ערים מסוימות, כמו שדרות, יקבלו אישור לקיום לימודים בתוך העיר, בעוד שבמועצות האזוריות הסמוכות כמו שער הנגב ואשכול הלימודים עדיין לא יחודשו בשל מגבלות ההסעה.

החלטה סופית בנושא צפויה כאמור במוצאי שבת. במקביל, רשויות מקומיות המעוניינות לקיים לימודים בתוך היישובים מגישות בקשות להחרגה לפיקוד העורף, שיבחן כל מקרה לגופו.