רגע לפני חג השבועות: קהילת נחל עוז התכנסה אמש (רביעי) לפתיחה מחודשת של הפאב המיתולוגי בקיבוץ אשר נפגע ב-7 באוקטובר. "זה לא אמיתי, זה מרגיש בדיוני, איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו, בזכות כל כך הרבה חברים ושותפים, זו זכות גדולה להיות ברגע הזה, ומעכשיו והלאה - יהיו ימים טובים", סיפר תושב הקיבוץ נדב צברי.

לבושים בלבן, התכנסו חברי הקהילה ליהנות מדוכני מזון ושתייה בין הבלות, תזכורת לחג של צמיחה והתחדשות. פתיחת הפאב, הרגישה כמו תירוץ להתכנסות החגיגית שהקהילה צמאה לה. תושבי המקום שיתפו עד כמה שמחים להתאחד יחדיו תחת אירועים שמחים ולתת מקום לכך.

דובר נחל עוז דני רחמים סיפר: "אחרי 7 באוקטובר היינו קהילה מפורקת, 15 מחברינו נרצחו, שמונה נחטפו מביתם לרצועת עזה ובתוכם צחי עידן שנחטף בעודו בחיים וחזר בארון. התחושה בקרב רבים מאיתנו הייתה, שמאסון כזה אי אפשר לקום ולהשתקם. אט אט, בעזרת אנשים טובים, הצלחנו להתאושש וכיום כמעט שלוש שנים מאז האסון, אנחנו קהילה שבעזרת כוחות נפש אדירים, מצליחה לחזור לחיים".

טל סבג, i24NEWS

לדבריו, שיקום וחידוש הפאב בנחל עוז, הוא עוד סימן דרך משמעותי ברצון לחזור לחיי שיגרה נורמליים. "אם יש ניצחון מוחלט, זהו ניצחון הרוח, ׳כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק'", הדגיש.

עם גזירת הסרט האדום לא ניתן היה לפספס את הדמעות בעיניהם של תושבי המקום. מיד לאחר מכן עלו להופעה "עילי בוטנר וילדי החוץ", כשברור שכאן חוגגים - לא שוכחים אבל בוחרים בחיים.

ראש מועצת שער הנגב אורי אפשטיין, שפונה מקיבוץ כפר עזה שטרם שוקם היה נרגש במיוחד להישמע קולות הצחוק והשמחה של הילדים. "זה הניצחון האולטימטיבי", סיפר ל-i24NEWS. ״אלו צלילי החיים, אם היית אומרת לי לפני שנתיים שכך זה יראה לא הייתי מאמין, אנחנו יושבים יחד, מרימים כוס בירה וחוזרים לחיים".

השיפוץ המקיף של הפאב החל לפני כחצי שנה באמצעות תמיכתה של קבוצת "בזן" שאימצה את הקיבוץ מתחילת המלחמה. בעקבות המערכה מול איראן השיפוץ עוכב, אך כעת העבודות הסתיימו ותחושת התחדשות ואופטימיות ממלאת את המקום. הפתיחה החגיגית של הפאב מצטרפת לשורה של פעולות התחדשות, בהן, חזרת הקהילה לביתה, קליטת משפחות חדשות ובניית שכונה חדשה לצעירים. זאת, כאשר בשלב זה בין 60 ל-70 אחוזים מהקהילה שבו לביתם. הציפייה היא כי רוב הקהילה תבחר לשוב, אם כי בוודאי שלא כולה.

משה קפלינסקי, יו"ר בזן מסר: "אני חושב שקודם כל זו זכות ענקית עבורנו להיות שותפים לצמיחה המחודשת של הקהילה הזו, שנכנסה לנו ללב על אמת. הפאב הוא כמובן סמל. סמל להמשכיות, לצמיחה, אך גם סמל לזיכרון ולהנצחה. הפאב הזה היה הבית של חברים מהקהילה הזו שכבר אינם איתנו, ואני מאמין שהיו רוצים שנמשיך את דרכם".