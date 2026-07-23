רבבות מתפללים ומבקרים פקדו לאורך הלילה והבוקר (חמישי) את רחבת הכותל המערבי וסמטאות העיר העתיקה בירושלים, לציון צום תשעה באב. מאות שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים פרוסים בכוחות מתוגברים ברחבי העיר, בדגש על האתרים הקדושים וצירי התנועה המרכזיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור והסדר הציבורי.

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מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים הבוקר הערכת מצב מיוחדת ברחבת הכותל המערבי, ועמד מקרוב על היערכות כלל הכוחות ופריסתם המבצעית בשטח לקראת הגעתם של המוני המבקרים הנוספים הממשיכים לזרום לבירה.

עימותים ומעצרים בעיר העתיקה

לצד זרם המתפללים, שוטרי מרחב דוד, תחת פיקודו של נצ"מ דביר תמים, פעלו בסמטאות העיר העתיקה והגיבו למספר אירועים של הפרות סדר, חיכוכים וניסיונות של חשודים להפר את השגרה באזור. בנוסף, עצרו השוטרים מספר חשודים בגין גרימת נזק בבית הקברות הסמוך לשער האריות. בסך הכל, משטרת ירושלים עצרה עד כה 16 חשודים שהועברו להמשך חקירה.

לעומת זאת, צעדת "נשים למען עתיד ישראל" שהתקיימה אמש ואובטחה על ידי כוחות הביטחון, הסתיימה כסדרה וללא אירועים חריגים. במשטרה קוראים לציבור להישמע להנחיות, לגלות סבלנות נוכח עומסי התנועה הכבדים הצפויים באזור, ולשמור על החוק והסדר הציבורי.

בתוך כך, גם עיריית ירושלים נערכה באופן מיוחד ליום הצום. על פי הודעה רשמית שפורסמה אמש, היום לא תתקיים קבלת קהל במשרדי העירייה, ויופסקו עבודות התשתית והבנייה במרחב הציבורי ברוב האתרים, למעט במקרים חריגים והכרחיים. בעירייה הדגישו כי מערכי השירותים החיוניים לתושב ימשיכו לפעול כסדרם לאורך כל ימי החג. קבלת הקהל ועבודות הפיתוח ברחבי העיר צפויות להתחדש כסדרן ביום ראשון הקרוב.