"בן חצי שעה במקלט ציבורי": תינוק נולד בלב תל אביב בזמן האזעקה

דרמה התרחשה הבוקר (חמישי) בבית משפחה בתל אביב, כאשר צוות מגן דוד אדום יילד תינוק בריא בתוך דירת מגורים, ונאלץ לפנותו למרחב מוגן תחת אש דקות ספורות לאחר שהגיח לאוויר העולם.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

האירוע החל עם קבלת דיווח במוקד 101 על אישה שכרעה ללדת בביתה. חובש רפואת חירום במוקד, אהרון כהן, החל בהדרכה טלפונית של הבעל, ניקולה, עד להגעת ניידת טיפול נמרץ למקום. צוות מד"א, בראשות הפראמדיק דוקטור גל רוזן והחובשים ולדיסלב פריאדקו ויובל פלג, השלים את הליך הלידה בבית, אך השמחה נקטעה במהירות עם הישמע האזעקות ברחבי גוש דן.

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

במציאות הביטחונית המורכבת, מצא את עצמו הצוות הרפואי מבצע פינוי דחוף של היולדת והתינוק בן הדקות אל המקלט הציבורי. הפראמדיק דוקטור גל רוזן תועד כשהוא רץ ברחוב כשהוא עוטה אפוד וקסדה, ונושא בידיו את הרך הנולד כדי להגיע למרחב מוגן לפני הנפילות.

"מצאתי את עצמי רץ איתו ברחוב כדי להכניס אותו למרחב מוגן, וברגע שהיה בטוח, העברתי אותו מיד לאביו", שחזר דוקטור רוזן את רגעי המתח. לדבריו, למרות התנאים הקשים, הצוות שם דגש על החיבור הראשוני בין ההורים לתינוק, כולל חיתוך חבל הטבור בתוך המקלט. "לראות תינוק בן חצי שעה במקלט ציבורי, מוקף במשפחה שמברכת ושמחה, זה משהו שלא שוכחים".

הורי התינוק, ויולט וניקולה, הביעו הערכה עמוקה לתפקוד הצוות בתנאי הלחץ. "זו לא החוויה האידיאלית, הלידה התחילה בבית וממש כמה דקות לאחר מכן תפסה אותנו האזעקה", סיפרו ההורים. "הצוות תפקד בצורה מדהימה, הרגיע אותנו וטיפל בנו בצורה הטובה ביותר. אנחנו שמחים שזה נגמר בשלום".