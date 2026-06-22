חרדים קיצוניים חסמו הבוקר (שני) את הכניסה לכלא הצבאי 10 בבסיס בבית ליד, במחאה על "חטופי סולברג", אותם קראו לשחרר. המוחים, הגיעו למקום כשהם מחזיקים בשלטי "נמות ולא נתגייס".

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מוקדם יותר היום, בשעות הלילה, התקיימו בערים ביתר עילית ואשדוד טקסים מפוארים לקבלת עריקים שנכלאו ושוחררו מהכלא הצבאי. בביתר, כפי שנראה בתיעוד, הגיעו המונים לחגיגות יחד עם לימוזינה ו-ואן חגיגי במיוחד לכבוד האירוע.

ביום רביעי האחרון התקיימו הפרות בכניסה לכלא 10, כשאלפי חרדים המשתייכים לפלג הירושלמי קיצוני, חסמו את הכניסה לבסיס, במחאה על כליאת עריקים שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית. טרם זאת, נחסם לתנועה כביש 4 באזור בני ברק בשל הפגנות ענק שהתקיימו על ציר התנועה הראשי.

במהלך ההפגנה, שוטר תועד בועט בראשו של מפגין. מפכ"ל המשטרה מסר בתגובה כי "אם לאחר בחינת הסרטונים מהמחאה בצומת בני ברק, נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית. היו מפקדים בכירים במחאה והציפיה שלי מהם לשלוט בארוע". מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, הנחה עד לבירור נסיבות האירוע, להשעות לאלתר מפעילות מבצעית, את השוטר שבעט במפגין במהלך ההפגנה.