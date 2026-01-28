אישה כבת 70 נהרגה היום (רביעי) לאחר שמשאית מנוף התהפכה על רכבה בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי בעודה הייתה מחוסרת הכרה, ולאחר מכן פינה אותה לבית החולים שערי צדק כשהיא במצב קשה וסובלת מחבלת ראש.

חובש רפואת חירום במד"א שלמה טדגי, סיפר: "האישה שכבה על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה. ראינו שהיא נפגעה ממשאית מנוף שהתהפכה. הענקנו לה טיפול רפואי, העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב".