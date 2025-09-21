בצל המלחמה: שיא במספר המשפחות הזקוקות לסיוע בחגים

מומלצים -

שיא חדש במספר המשפחות הזקוקות לתמיכה לקראת החגים נרשם השנה - למעלה מרבע מיליון שקלים חולקו ל-492 משפחות שכולות ופצועים לקראת חגי תשרי. זאת כאשר, נתוני משרד הרווחה מראים כי בחמש השנים האחרונות חל גידול של 35% במספר המשפחות המקבלות סיוע לחגים.

תלושי המזון בשווי כולל העולה על 250 אלף שקלים למאות משפחות ברחבי הארץ חולק על ידי עמותת ״משפחה אחת״, הארגון הלאומי למשפחות שכולות ופצועים. בעמותה סיפרו כי מיזם חלוקת התלושים לחגי תשרי מתקיים זה למעלה משני עשורים, ומהווה מרכיב מרכזי בתמיכה הכלכלית שמעניקה העמותה למשפחות.

"אף אחד לא מבין איך הוא מגיע למצב כזה, אבל התחושה שאין לך יכולת לקנות בשר לחג לילדים שוברת אותך", מספרת רחל (שם בדוי) שבעלה נפל לפני מספר חודשים בעזה בקרב.

את התלושים מחלק אגף המשפחות בעמותה באמצעות רכזות המשפחות, שמגיעות עד לבתי המשפחות השכולות והפצועות בכל רחבי הארץ, מתוך היכרות אישית עם הקשיים הכלכליים והנפשיים עימם הן מתמודדות. החגים הם תקופות שיא מבחינת פעילויות של עמותות וארגונים שמסייעים כלכלית ונפשית למשפחות שכולות.

מנכ"ל העמותה, משה סוויל, סיכם: "דווקא לקראת החגים, כשהעומס הכלכלי מורגש ביתר שאת והכאב מתחדד סביב שולחן החג, אנו רואים חובה לחזק את המשפחות ולתת להן תחושת חיבוק ותמיכה. התמיכה הכלכלית הזו מהווה יותר מהקלה כלכלית גרידא, היא מסר של סולידריות עמוקה מהחברה הישראלית כולה״.

