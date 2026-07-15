שרת התחבורה מירי רגב הבהירה היום (רביעי) כי סאגת המתדלקים האמריקנים הסתיימה, ובהמשך להחלטת הקבינט תופחת כמות המטוסים המתדלקים החונים בנתב"ג ל-20 כפי שסוכם. יצוין כי יתר המתדלקים יחנו בבסיסי צה"ל שיוקצו על ידי משרד הביטחון.

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על פי הודעת משרד התחבורה "המהלך נועד לאפשר את המשך הפעילות המבצעית, תוך שמירה על רציפות התעופה האזרחית ומניעת ביטולי טיסות ככל הניתן, לטובת אזרחי ישראל".

כזכור, אתמול משרד התחבורה הנחה את רשות שדות התעופה להוציא הוראה לבקרה האווירית הישראלית כי "אין לאשר למתדלקים אמריקנים נוספים לנחות בנתב"ג". עם זאת, למרות ההסכם מול ארצות הברית לפינוי מתדלקים מנתב"ג, הכמות אפילו עלתה, והיה קיים חשש אמיתי שאלפי כרטיסי טיסה יבוטלו בקיץ.

בחודש שעבר פרסמנו לראשונה כי צבא ארצות הברית החל לצמצם את נוכחות מטוסי התדלוק בנתב"ג בעקבות בקשה רשמית מצד ישראל, כדי להגדיל את קיבולת המטוסים האזרחיים לקראת חופשות הקיץ הצפויות. מטוסי התדלוק תוכננו לעבור לבסיסים אחרים במזרח התיכון, ולא לרדת מפריסת הכוחות.