"בושה למקצוע": כתב חדשות 12 תקף קולגות בעקבות חשיפת i24NEWS

סערת "הפרשה הקטארית" ממשיכה להסעיר בעולם התקשורת. הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, פרסם היום (שני) תגובה חריפה לחשיפת i24NEWS, שבה מתח ביקורת נוקבת על הקולגות שלו ששיתפו פעולה עם מסע ה"ספינים" מלשכת ראש הממשלה.

"התוכן שמיוחס לעיתונאים בכתבה הזו הוא בושה למקצוע ותהום עכורה של בינוניות", כתב אברהם בחשבון הטוויטר שלו. הוא הוסיף ומתח ביקורת על "כל החנפנים שאכלו מהיד של השניים האלה בלי טיפת ביקורת, כצינורות שקופים של מניפולציה קטארית - הכל כדי לעלות בכל מחיר עם כותרת או לחילופין כדי 'לדפוק' את הקולגות שלהם".

דבריו של אברהם הם די מפתיעים בהתחשב בעובדה שאחד מהעיתונאים שקיבלו והפיצו את התדרוכים המפוברקים הוא חברו לחברת החדשות, הכתב הצבאי ניר דבורי. אברהם סיכם את דבריו בעקיצה ללשכת ראש הממשלה: "איזה מזל ענק יש לי שהגוף היחידי שהתפוצצו היחסים שלי איתו באותו הזמן זה לשכת ראש הממשלה המסואבת".

חיים לוינסון, שעד לא מזמן היה מגיש בערוץ קשת 12, תקף גם הוא את דבורי: "אתם חייבים להיכנס לארכיון חדשות 12 ולראות איך ניר דבורי מדקלם בפאתוס את הקשקושים שפלדשטיין מאכיל אותו. לא שזה מפתיע. כל אדם עם חוש עיתונאי בסיסי היה תוהה בשלב מסויים 'למה בעצם לשכת ראש ממשלה מעבירה לי את הטקסטים האלה'. אבל כשאתה כל החיים שופר, אי אפשר להיגמל".

הכתב המדיני של ישראל היום אריאל כהנא הגיב גם הוא לחשיפת i24NEWS: "אם הם עשו זאת על דעת נתניהו (כגרסת פלדשטיין) זה נורא. ואם הם לא עשו זאת על דעתו, זה נורא לא פחות.והערה אישית: מי שעוקב אחריי יודע שיש לי ביקורת חריפה על מצרים. ברם, היא לא הגיעה מפלדשטיין או מאנשי נתניהו, אלא מהעובדות ומאנשי מקצוע.

"כמובן, את מה שיש לי לומר על קטאר אמרתי, וזו ממש לא הייתה סנגוריה - אפשר לגלול מעלה ולראות. כמו כן, אני גאה בעמיתתי ל'ישראל היום', שירית אביטן כהן, שלא נפלה בפח המסרים המושחתים האלה, אלא ידעה בחכמתה להעביר אותם הלאה", חתם כהנא.

כזכור, חשיפת i24NEWS חשפה התכתבויות בין הדובר הצבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, לבין הלוביסט ישראל איינהורן, שנועדו לקדם נרטיב פרו-קטארי תוך תקיפת מצרים, באמצעות תדרוכים מפוברקים שהופצו לעיתונאים.