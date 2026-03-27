לא רק תמונות הבאבא סאלי ונתניהו: מה באמת קרה בלילה בו דימונה רעדה
נפילה אחת חוללה הרס עצום באחת משכונות העיר, אבל משפט אחד של ראש העיר בני ביטון גנב את ההצגה • רועי כץ ירד דרומה הביא גם את עדותה המצמררת של האישה שמדינה שלמה ראתה • צפו
רועי כץכתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בסוף השבוע שעבר נכנסה העיר דימונה לרשימת הערים מוכי הטילים. נפילה אחת חוללה הרס גדול באחת משכונות העיר, אבל משפט אחד של ראש העיר בני ביטון גנב את תשומת הלב הציבורית - כשסיפר על שתי תמונות ששרדו את התופת - של באבא סאלי ונתניהו.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
רועי כץ ירד דרומה לעיר שנכנסה לכוונת האיראנית ומביא תיעודים שטרם נחשפו מהלילה ההוא ועדות אחת מצמררת של האישה שמדינה שלמה ראתה יושבת בסלון כשהטיל מחריב את ביתה והיא יוצאת מזה בנס.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות