מסמסים בנהיגה? המצלמה הטקטקית החדשה תתפוס אתכם

יותר ויותר ישראלים מקבלים בימים האחרונים דו"חות תנועה מבלי לראות שוטר אחד בדרך - תופעה שמתרחשת בעקבות פריסת מצלמות אכיפה טקטיות חדשות, שהוצבו בכביש מספר 1 ובצירים מרכזיים נוספים ברחבי הארץ. מצלמות אלו, שנסתרות מעין הציבור, מתעדות עבירות בזמן אמת והדוחות נשלחים ישירות לבתים.

רפ"ק ניב ידיד ממשטרת התנועה הארצית מסביר: "שבוע אחר שבוע אנו עוקבים אחר העלייה בעבירות ובתאונות קטלניות. בשבוע האחרון נהרגו שבעה אנשים בכבישים, ובשנה החולפת 455. המצלמות נועדו למנוע תאונות ולצמצם את הסיכון לנוסעים".

המצלמות החדשות מתעדות מגוון עבירות תנועה, ומנוהלות על ידי שוטרים בזמן אמת, ללא בינה מלאכותית שמחליטה על הדוחות. בנוסף, המצלמות ניידות וניתן להזיזן בהתאם למיקומים שבהם נרשמות תאונות רבות או תנועה גבוהה, כך שהציבור לא יודע מראש היכן הן מוצבות.

בתקופת פריסת המצלמות בשנה שעברה נרשמו מספר מקרי השחתה על ידי אזרחים שזעמו בעקבות קנסות. רפ"ק ידיד מזהיר: "גם הפעם כל מעשה של השחתת מצלמות מתועד ויועמד לדין. המטרה שלנו היא לא להסתיר את המצלמות - המטרה היא שמנהגים ינהגו כחוק, ובכך להציל חיים".

המשטרה מצפה כי פריסת המצלמות והאכיפה בזמן אמת תגרום לנהיגה זהירה יותר בכבישים ותסייע בהפחתת תאונות קטלניות.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד