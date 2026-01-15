"נלחמת בשביל כולם": מאות בהלווית הלוחם ג'וש (יהושע) בון

מאות אנשים הגיעו היום (חמישי) לבית העלמין החדש בבאר שבע כדי ללוות את ג'וש (יהושע) בון, חייל המילואים ששירת 725 ימים ושם קץ לחייו, בדרכו האחרונה. בון, שהיה חייל בודד, שירת כמדריך לחיילים בודדים והיה לוחם בולט, חבריו סיפרו שהיווה השראה למאות חיילים אחרים.

הלוויתו של ג'וש התקיימה אחרי מאבק שניהלו משפחתו וחבריו בעקבות מחלוקת שהתעוררה בעניין מעמדו, אשר לא איפשר קבורה הולמת. בדיון בכנסת חבריו אמרו: "אין כמעט לוחם שלא שמע על השם שלו, אם הוא היה מקבל כדור אמיתי הוא כבר היה מוכר כחלל צה"ל - אבל הוא קיבל 740 כדורים שקופים".

בת זוגו של ג'וש, קרן אוליאל, שהייתה אמורה להתחתן איתו, ספדה בלוויה: "ביום ראשון, היה יום השנה שלנו. רוצה להגיד לך תודה על התיקון שנתת לי ושהגנת עליי. אם אתה מעז לחייך את החצי חיוך המטופש שלך, תחייך חיוך אמיתי כי אני רוצה את החיוך שאני אוהבת. ותודה על החוזק שאתה נותן לי. מחכה לפגוש אותך שוב ברגע שאלוהים ייתן לנו את ההזדמנות. אני רוצה שתדע שאתה גיבור ישראל, נלחמת בשביל כולם - אנחנו פה נמשיך להילחם בשבילך ועבורך. האהבה שלנו לא נגמרה כאן, זה רק שינוי צורה. האור שלך ימשיך לזרוח בכולנו".

דוברות הכנסת

אביה של קרן אמר: "748 ימים, איך אפשר לצאת בריא מדבר כזה?? ועוד סבב ועוד סבב ואמרנו לו: גו'ש מספיק. תתחיל את החיים האמיתיים".