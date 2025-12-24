הראיון עם פלדשטיין - מגמתי, מוטה ורשלני | אבישי גרינצייג

כל עיתונאי, לא משנה מאיזה צד הוא של המפה הפוליטית, ששולט בחומר של פרשת "הבילד" ופרשת "קטאר-גייט" - יודע עד כמה המוצר שהוצג לציבור בשני הפרקים של הראיון עם אלי פלדשטיין היה מוטה, רשלני ומגמתי.

45 דקות לכל פרק בו העיתונאי מראיין את ידידו, ונותן לו לדקלם מסרים שנסתרים מחומר הראיות או מגרסאות קודמות של פלדשטיין עצמו בחקירה.

שום ראיה הופכית לא מוצגת לפלדשטיין. לא מטיח בו שהמשטרה והפרקליטות לא האמינו לו, לא מטיח בו את גרסאותיו הראשוניות. לא מטיח בו את בדיקת ה"איכונים", לא מטיח בו את העובדה שיונתן אוריך לא ענה לו אחרי השאלה "מי יש לך לשרוף בחו"ל, משהו גדול" וש"משהו גדול מתבשל".

העבודה היא עד כדי כך רשלנית, שאפילו את הציטוט הזה, שמופיע בכתב האישום, אסנהיים מצטט באופן לא נכון. אצל אסנהיים הציטוט הופך ל"יש לך מישהו בחו"ל לשרוף את הדבר הזה?". אולי יש לפלדשטיין תשובות טובות על זה, אבל פלדשטיין אפילו לא נשאל, וזו רק דוגמה אחת קטנה. יש עוד המון.

היתרון של אסנהיים הוא שהציבור הרחב לא שולט בחומר. מרוב פרסומים ופיתולים, הציבור כבר לא זוכר מי מה מו. ואסנהיים-פלדשטיין מנצלים את זה, כדי לתת לנאשם-החשוד לשבת על כיסא המרואיין ולפרסם מה שבא לו, בלי הפרעה.

קחו את "קטאר-גייט". בתחילת השבוע הראיתי באופן הברור ביותר שפלדשטיין ידע שהוא עובד עבור קטאר. "אנחנו על השולחן", "הפציינטים" וכו' לא מותירים מקום לספק. אסנהיים לא הטיח בו את זה. במקום זאת, נתן לו לחזור על המנטרה שהוא גורם משוטה - אבל השיא כנראה היה בנקודה בה פלדשטיין טען שמעולם לא ידע שאוריך עובד עבור קטאר.

ואז לא חולפים יותר מדי רגעים, ואסנהיים שואל את פלדשטיין: "שאלת השאלות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על קשריו של יונתן אוריך עם קטאר". פלדשטיין עונה: "שאלה הבאה". אסנהיים שואל שוב: "חייב להקשות עליך, ידע או לא ידע?". פלדשטיין שוב עונה: "שאלה הבאה". והפינג-פונג הזה נמשך.

אלא מה? לפני רגע פלדשטיין עצמו טען שהוא לא ידע על אוריך. אז עכשיו הוא לא מוכן לענות אם נתניהו ידע? מה זה המשחק הזה? איך אסנהיים מאפשר את המשחק הזה?

אסנהיים זורם לחלוטין עם המשחק המגוחך הזה, ולא מקשה כלום. ככה נראה כל הראיון. אסנהיים החליט לראיין נאשם בעבירות חמורות וחשוד בעבירות חמורות, ופשוט לתת לו לדקלם מסרים על כמה שהוא היה הקורבן בסיפור. מה שלא נוח פשוט נשאר בחוץ.

במקום לקחת את חומרי החקירה ולהשתמש בהם כדי לקיים ראיון חזק שמבוסס על החומר - קיבלנו מפעל הלבנה למרואיין. כשאנחנו יודעים שמדובר על ידיד ותיק, וכשאנחנו יודעים על המעורבות המשמעותית של אסנהיים עצמו בפרשה - אנחנו מקבלים משהו שמבייש את שמו המקצועי המצוין של אסנהיים.