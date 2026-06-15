דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון תקף את יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן, בריאיון לתוכנית "פתחי ובוסי בעם" ברדיו גלי ישראל. הוא אמר כי "יאיר גולן נשמע כאחד מעוכרי ישראל הגדולים ביותר שפוגע בכוחות הביטחון".

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"האדם הזה לא יכול לעמוד ולאיים על משטרת ישראל ועל המפכ"ל", הוסיף נצ"מ דורון. "ישנה תחושה שהוא התאהב בגישה הפוגעת בלובשי המדים במדינת ישראל. אחרי שדיבר על כך ש'מדינה שפויה' ופגע בלוחמי צה"ל, עכשיו בחר לפגוע בלובשי המדים במשטרת ישראל, כשהמטרה היא בסופו של דבר לקושש קולות. האמירה שלו על המפכ"ל וראש השב"כ נשמעת כאחד מעוכרי ישראל הגדולים ביותר שפוגע בגיבורי ישראל, ולא בפעם הראשונה - הוא משתמש במילים קשות כלפי לובשי מדים וראשי ארגוני ביטחון שעושים לילות כימים על מנת לשמור על אזרחי ישראל. הוא צריך להיות בוש ונכלם".

בהמשך חזר בו כשכתב: "בהמשך לראיון שבו אמרתי כי יאיר גולן נשמע כמו עוכר ישראל, אני חוזר בי מאמירה זו".

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הדס רגולסקי (הדמוקרטים), חברת מועצת עיריית ת"א-יפו, תקפה בחזרה: "המתקפה של דובר המשטרה נגד יאיר גולן היא חציית קו והוכחה נוספת שמשטרת ישראל, תחת השר בן גביר, היא זרוע פוליטית. דובר משטרת ישראל, הנושא במשרה ציבורית, לא יכול לנגח ראשי אופוזיציה. במציאות מתוקנת, הייתי קוראת לשר הממונה להדיחו. במציאות הקיימת, עם אבדן הערכים והנורמות, אין סיכוי שזה יקרה".