שני צעירים נמשו מהמים בראשון לציון ופונו במצב קשה ובינוני

שני צעירים כבני 21 נמשו היום (שישי) מהים לאחר שטבעו בחוף ירושלים בראשון לציון, בעקבות דיווח שהתקבל במוקד מגן דוד אדום במרחב איילון.

צוותי הרפואה, בהם הפראמדיק שאדי אלשמאלי, החובש הבכיר כפיר ורסנו ומגישת העזרה הראשונה אוריאן ורסנו, הגיעו במהירות לקו החוף באמצעות אמבולנס 4X4 ייעודי המותאם לתנועה בחולות, ופגשו בנפגעים לאחר שחולצו מהמים על ידי המצילים בחוף.

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החובשים והפראמדיקים העניקו לצעירים טיפול רפואי מציל חיים בשטח כשהם מעורפלי הכרה בעקבות הטביעה. לאחר ייצוב ראשוני של מצבם בשטח, פונו השניים בדחיפות לבית החולים וולפסון בחולון, כאשר אחד מהם מוגדר במצב בינוני עד קשה והצעיר השני פונה כשאבחנתו מוגדרת במצב בינוני.