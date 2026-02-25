זוג כבני 80 נספו בשריפה בבניין בנתניה, תשעה נוספים נפצעו

גבר ואישה כבני 80 נספו בשריפה שפרצה הלילה (רביעי) בביתם בנתניה. תשעה נוספים נפצעו, בהם אחד באורח בינוני ושני ילדים במצב קל.

חובשי מד"א דניאל שבע, רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן שהיו בזירה, סיפרו: "הבחנו בעשן כבד עולה מהקומה הראשונה בבניין ובכניסה ראינו שתי נשים ששאפו עשן רב, כשאחת מהן, אישה כבת 80 הייתה מעורפלת הכרה. הענקנו להן טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותן לבי"ח. במקביל, כוחות הכיבוי חילצו אלינו עוד ארבעה אנשים עם סימני שאיפת עשן, באורח קל. טיפלנו בהם ופינינו אותם לבית החולים".

תיעוד מבצעי מד"א

בהמשך, פרמדיק מד"א גיל דקל, הוסיף: "לאחר פעולות הכיבוי, חילצו אלינו גבר ואישה כבני 80 כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאפו עשן רב. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קריטי ואנחנו נלחמים על חייהם". כאמור, בהמשך נקבע מותם של השניים.

בעקבות אירוע השריפה, הוכרז אר"ן מצומצם במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים לניאדו.

שי רומנו, ראש צוות זק"א נתניה במרחב שרון, סיפר: "הזנקנו מתנדבים לטפל באירוע מורכב וקשה בו נספו בני זוג כבני 80 לאחר שפרצה שריפה בדירתם בעיר".