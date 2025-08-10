תושבי הצפון? תשלמו יותר על נסיעה בכביש 6

מומלצים -

תושבי הצפון שיחפצו לנסוע במקטע החדש של כביש 6 - בין מחלף סומך למחלף בית העמק - יידרשו לשלם אגרה, כך עולה מתזכיר חוק שפרסם משרד התחבורה בשבוע שעבר. זאת, בניגוד למקטעים החדשים בדרום הארץ, בהם הנסיעה נותרה חינמית.

המהלך עורר התנגדות בכנסת: קבוצת ח"כים מכלל הסיעות, בהובלת ח"כ יעל רון בן משה (כחול לבן), פנתה היום (ראשון) לשרת התחבורה מירי רגב וליו"ר ועדת הכלכלה בבקשה לשנות את ההחלטה. "במקום לייצר פתרונות, משרד התחבורה ממשיך להערים קשיים על תושבי הצפון, הפעם בצורת 'מס צפון' על נסיעה לכיוון המרכז", אמרה רון בן משה, והדגישה כי פיתוח הצפון ותשתיות התחבורה שבו הוא "אינטרס מובהק של מדינת ישראל, בוודאי לאחר המלחמה".

מה קובע התזכיר?

לפי הטיוטה, המקטע הצפוני יוגדר ככביש אגרה חכם במתכונת free-flow - כלומר, ללא עמדות גבייה פיזיות. התשלום יבוצע באמצעות זיהוי לוחית הרישוי וחיוב הנהג, או באמצעות רישום כמנוי מראש. גובה האגרה יהיה דומה לתעריפים הקיימים במקטע יקנעם–סומך, עם עדכון פעמיים בשנה לפי מדד המחירים לצרכן.

החלטת הממשלה מ-2023 כללה את המקטע הצפוני ככביש אגרה, וב-2024 אושרו תנאי המכרז לבחירת הזכיין שיתכנן, יקים ויפעיל את הכביש. כעת, התקנות שנידונות יגדירו סופית את התעריפים ותנאי הגבייה.

המשמעות הכלכלית והפוליטית

בעוד בדרום המדינה נוספו בשנים האחרונות מקטעי כביש 6 חינמיים, בצפון צפויים הנהגים לשלם כבר מהיום הראשון. המהלך מעלה שאלות על פערים אזוריים ועל מדיניות השקעות התשתית - במיוחד בתקופה בה הממשלה מצהירה על רצון לחזק את הפריפריה.