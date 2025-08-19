כאוס תחבורתי: תחנת השלום תיסגר זמנית, רכבות לא יעברו בת"א

מומלצים -

רכבת ישראל הודיעה היום (שלישי) כי על רקע השיבושים בתנועת הרכבות בשל תקלת החשמול, הוחלט לנצל את ההזדמנות ולשלב כבר כעת עבודות בטיחות חיוניות שתוכננו במקור לחודש ספטמבר. במהלך העבודות, שיתקיימו בין יום רביעי 20.8.25 ועד יום שלישי 26.8.25, תופסק תנועת הרכבות בתל אביב, לא תתאפשר נסיעה בין הצפון לדרום ותחנת ת”א השלום תיסגר זמנית לשירות.

"העבודות יבוצעו במרכז הרשת הרכבתית, בין תחנות תל-אביב ההגנה ותל-אביב סבידור מרכז, ויכללו טיפול ושדרוג של מרכיבי תשתית חיוניים, בהם 'שסתומי הלב' של המערכת המאפשרים מעבר רכבות בין מסילות ומשרתים את מרבית הביקושים לנסיעה", נמסר.

רכבות מדרום יגיעו עד לוד, רכבות מירושלים ומודיעין יגיעו עד נתב”ג, ורכבות מצפון יגיעו עד ת”א סבידור מרכז. עוד הודיעו ברכבת ישראל כי שאטלים חינמיים יופעלו לרווחת הנוסעים.

רכבת ישראל תפעיל קו אוטובוס ייעודי ומיוחד בין תחנות ת”א ההגנה, ת”א השלום ות”א סבידור מרכז, בתדירות גבוהה של כל חמש דקות וללא עלות. בנוסף, דיילי שירות יתוגברו ויוצבו בתחנות לטובת הכוונה וסיוע לנוסעים.

ביום שישי לפנות בוקר רכבת משא נסעה על תוואי המסילות המחושמלות ופגעה מסיבה שעדיין נבדקת, בכבלי תשתית החשמול בשני מוקדים עיקריים: באיזור צומת גנות מדרום לתל אביב, וכן בין חדרה ונתניה. בעקבות מה שאירע, הושבתו תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב ונפגעו כמה קווים מרכזיים.

שרת התחבורה מירי רגב התייחסה אתמול במהלך אירוע השקת המסילה הצפונית לתקלות הנרחבות ברכבות במרכז שהחלו בסוף השבוע האחרון - וצפויות להימשך כשבוע וחצי. בין היתר, טענה רגב כי "זה לא נעים, אבל הרכבות עובדות".

"זה אמנם לא נעים, אבל הרכבת המשיכה לעבוד", אמרה רגב, "גם כשהיו טילים היה קל להפסיק את עבודת הרכבת, אבל נלחמנו כדי שהפעילות תימשך. אנחנו נותנים מענה לציבור, צריך לבדוק מה קרה, לתקן את התקלות ולהמשיך בשירות".