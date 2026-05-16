שורדי שבי ומשפחות הגיבו להודעת חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס עז אלדין חדאד בשכונת היוקרה רימאל בעזה. עז אלדין חדאד היה מאדריכלי הפשיטה ב-7.10 והיה מעורב רבות ב"מערך החטופים" בחמאס. הוא דאג להקיף את עצמו בחטופים רבים בזמן המלחמה בניסיון להינצל מתקיפות צה"ל. "בוקר שהשמיים כחולים, ועז-א דין נשרף בגיהנום, איזה כיף", אמרה שורדת השבי רומי גונן.

שורדת השבי לירי אלבג, שהוחזקה בשבי עם חדאד, הגיבה לחיסול בפוסט שהעלתה לרשתות החברתיות שבו כתבה: "כלב כלב ביג'י יומו - ואתה חתיכת כלב". שר הביטחון עדכן את משפחתה על החיסול באופן אישי.

גם שורדת השבי אמילי דמארי לא נשארה אדישה וכתבה: "סגירת מעגל חשובה מאוד עבור המון אנשים. הוא תכנן את השביעי, והוא רצח חברים שלי ועוד המון אנשים יקרים אחרים. הוא תכנן את החטיפה שלי, והוא גם החזיק בי במנהרות של חמאס".

שורדת השבי רומי גונן הקדישה את הידיעה על החיסול לחברתה גאיה חליפה ז"ל שנרצחה במסיבת הנובה וכתבה: "גאיול, הסיכול הזה בשבילך. תודה לכל מי שעסק במלאכה". היא גם פרסמה סרטון שבו חגגה את החיסול של הארכי-מחבל.

מתוך עמוד האינסטגרם של רומי גונן

שורד השבי שגב כלפון בחר לעקוץ וכתב בפוסט שפרסם: "אני הייתי שם במנהרות ,אתה נשארת. אני יצאתי, אתה נפלת. עם ישראל חי וקיים!".

לחיסול הדרמטי הגיבו גם הורים של שורדי שבי והורים שכולים.. ענת אנגרסט, אימו של מתן אנגרסט שנחטף והושב בעסקה באוקטובר האחרון, כתבה "הצדק נעשה, כמה ייסורים העברת את הילד שלי".

אייל אשל, אביה של רוני אשל ז"ל שנפלה במוצב נחל עוז, כתב בעמוד ה-X שלו: "שום דבר לא יכול לרפא לב שבור, גם לא חיסולו של רב מרצחים שאחראי לכך שרוני לא איתנו. הנחמה היחידה תהיה אם נסתכל לאמת בעיניים, נפיק לקחים ונתקן, כדי שמותה לא יהיה לשווא".