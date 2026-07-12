פעיל ההסברה יוסף חדאד התייחס היום (ראשון) בריאיון ליונתן רוה ב"מהדורת 15" לביקורו של כוכב הרשת האמריקני השנוי במחלוקת בריידן אריק פיטרס. הביקור של פיטרס עורר סערה, זאת בשל חברותו עם יוצרי תוכן אנטישמיים שאף הצטלמו איתו בזמן שהוא שר "הייל היטלר". בעבר הוא גם נצפה במועדון במיאמי כשהוא מצדיע בתנועת מועל יד. חדאד מחה: "חד משמעית לא היינו צריכים לתת לו להיכנס. מדובר בנאו-נאצי שרק השנה הזו שר "הייל היטלר" מול מיליוני עוקבים שלו".

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חדאד הבהיר את עמדתו ביחס לביקורו של כוכב הרשת האנטישמי: "אני בן אדם שדוגל באיזון בין המנטליות המזרח-תיכונית למנטליות המערבית, אבל אם הוא היה מבזה אומה שלמה במצרים ומעז להגיע לקהיר - היו תולים אותו בכיכר העיר. אם הוא היה מבזה את האומה הטורקית ומגיע לטורקיה היו כנראה זורקים עליו אבנים בכיכר באיסטנבול או באנקרה. פה אנחנו לא מבקשים לסקול אותו או לתלות אותו. כל מה שאנחנו מבקשים כדי שיוכל ללכת כאן בחופשיות הוא שיעלה מול כל מיליוני העוקבים שלו ויתנצל. אחרי זה אפשר לדבר".

חדאד סיים בתודה לפעילי ההסברה: "תודה. כל הכבוד לכם. עשיתם פה משהו שגרם לאדם הזה לעוף מישראל. היום הוא עזב ועף מפה בבושת פנים. הוא הבין שהוא לא יכול להגיע לכאן ולעשות מה שבא לו אחרי שהוא אומר "הייל היטלר" ומבזה אומה שלמה".

כפי שפרסמנו מוקדם יותר, כוכב הרשת האמריקני הגיע בימים האחרונים לביקור בישראל, אותו תיעד בלייב מתל אביב שנמשך 11 שעות. במהלך תיעוד הביקור, פיטרס לווה על ידי יוצרת התוכן הישראלית שירה בראון, שהיא גם מנהלת עמוד הטיקטוק הבינלאומי של צה"ל - ופיטרס ציין זאת גם בלייב שהעלה, לצד הטענה שהוא יוצא איתה.

מאז העלאת הלייב עם קלאוויקולר, בראון נמצאת תחת מתקפה מצד גולשים ברשת, אשר הביעו ביקורת על כך שהיא מבלה לצד אדם שהתבטא באופן אנטישמי בפומבי. בסטורי שהעלתה, בראון כתבה כי קיבלה איומים על חייה: "קריאות לרצח של אישה יהודיה זו לא 'הגנה על בנות ישראל'".

בין מביעי הביקורת היו גם כוכבי רשת מוכרים. מיטל וקנין כתבה על בראון: "היא לא משלנו, מעולם לא הייתה, לעולם לא תהיה. להוריד עוקב זריז". ליאל אלי כתבה: "הכי מביכה שראיתי". מגיבים אחרים אף הלכו צעד רחוק יותר וכתבו לבראון "חבל שלא אנסו והרגו אותך בנובה". בתגובה אלימה נוספת נכתב: "שישחטו אותך נעשה מסיבה על החתיכות שלך".

תגובות נוספת נגד בראון התייחסו גם ליחסו השלילי והמבזה של קלאוויקולר לנשים בתוכן אותו הוא מעלה. מגיבה אחת כתבה: "אם את מייצגת נשים את לא היית מעלה את אותו תוכן, תראי איך הוא מתנהג לנשים".

במהלך הבילוי המשותף של השניים, פיטרס שאל את בראון האם הוא יקבל 7,000 דולר עבור העלאת פוסטים לטובת ישראל. בסרטון בראון לא השיבה לו בצורה מפורשת. כמו כן, כשאמרה לו שהיא מנהלת את חשבון הטיקטוק הבינלאומי של צה"ל, הסטרימר רצה להעלות לשם סרטון שלו - דבר שעל פי בראון יכניס אותה לכלא. לאחר שיחת טלפון הרעיון בוטל.

דובר צה"ל מסר בתגובה: "החיילת פעלה ללא תיאום עם מפקדיה והתנהלותה אינה עומדת בקנה אחד עם המצופה מחיילי צה"ל. האירוע מתוחקר והחיילת תטופל משמעתית".