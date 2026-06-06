גבר כבן 40 נהרג היום (שבת) בתאונת דרכים בכביש 5 סמוך למחלף קסם. בתאונה נפצעה אישה בת 39 באורח בינוני ואדם נוסף במצב קל.

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חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מתן מנדלבאום, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת בין שני כלי רכב. באחד מהרכבים ראינו גבר כבן 40 ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה מאוד קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי ל-2 נפגעים נוספים שהיו במקום. אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני ו-1 במצב קל. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".

רק אתמול גדי קמין בן ה-82 נהרג בתאונת הדרכים קשה בתחנת הדלק בניר בנים. גבי גר בעשור האחרון במושב ניר בנים, לאחר שנים שבהן חי בתל אביב. בשנים האחרונות עבד בתחנת הדלק הסמוכה למושב, והפך לדמות מוכרת ואהובה בקרב הלקוחות ותושבי האזור.

אתמול פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי נהג המשאית שדרס למוות את קמין - חשוד ברצח. במסגרת החקירה הראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין הנהג לבין הנפגע, אשר עבד במקום.