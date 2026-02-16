פרסום ראשון: שר הביטחון דחה ביקור בבני ברק בשל מהומות החרדים

יממה לאחר מהומות החרדים: שר הביטחון ישראל כ"ץ דחה ביקור שהיה אמור להתקיים היום (שני) בבני ברק,, כך פרסם לראשונה היום (שני) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. בסביבת השר אומרים כי מאחורי דחיית הביקור עומדת המלצה של גורמי האבטחה.

--

מהומות פרצו אתמול בבני ברק, לאחר ששתי חיילות שהגיעו לביקור בעיר במסגרת תפקידן, הותקפו על ידי חרדים שהתגודדו סביבן וגרמו להן לחוש סכנה לחייהן. הן חולצו בידי המשטרה ללא פגע. 26 בני אדם נעצרו - אך מרביתם כבר שוחררו.

הרמטכ"ל אייל זמיר שוחח עם החיילות שהותקפו, הדגיש כי הוא מגבה אותן, והוסיף: "מציאות בה חיילי וחיילות צה"ל לא יכולים לנוע בחופשיות - בלתי נסבלת".

על פי עדות של אחת החיילות במשטרה: "ביקשתי לא להגיע לבני ברק, אבל המפקדים לא הקשיבו לי. הייתי בלי נשק, אבל גם אם הייתי חמושה לא היה לי מה לעשות. כשהגענו עברה אישה ברחוב שאמרה לנו 'אתן לא נורמליות שאתן בבני ברק, זה מסוכן'. כשהתחיל הבלגן אחד השכנים הכניס אותנו לבית שלו כדי להגן עלינו. זה היה פחד מוות, המשפחה שלי גילתה שתקפו אותי דרך התקשורת".