הכאב והמחדל: אמה של הנערה שקפצה מגג בראשל"צ מדברת

לפני שבועיים וחצי שתי ילדות בנות 13, קמילה שוקינה ומילנה בובקובה, עלו לגג בניין היקב הישן בראשון לציון - וקפצו. בובקובה לא שרדה ושוקינה נפצעה קשה ועדיין מאושפזת כשהיא מורדמת ומונשמת.

הערב (חמישי) התראיינה לראשונה ל-i24NEWS אמה של בובקובה, ששרדה את הנפילה אך נפצעה קשה ועדיין מורדמת ומונשמת - וסיפרה לגילה צוקרון גולן על הכאב ועל המחדל של הרשויות.

השנים האחרונות היו קשות לקמילה, היא איבדה את אביה, ברחה מהתופת באוקראינה והגיעה לכאן - למקום בו התקשתה מאוד מבחינה חברתית. הקשר בין שתי הנערות היה טבעי. שתיהן גרו בראשון לציון, התקשו כאן עם השפה והחברה, ולשתיהן תחביבים משותפים.

קמילה אינה אזרחית ישראלית ולא מבוטחת ואמה נאלצת לשאת בעלויות הגבוהות על אשפוז בטיפול נמרץ, לדבריה מדובר באלפי שקלים ביום. לאחרונה היא פנתה לקופת חולים לאומית כדי שתעזור לבתה בתהליך השיקום לכשתצא מבית החולים, אך בקשתה נדחתה. היום, האם אולסיה החליטה לדבר לראשונה כדי לבקש עזרה. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

מקופת חולים לאומית נמסר בתגובה: "מיולי 2024 קיבלה לאומית לידיה את הטיפול בחסרי מעמד. במסגרת זו יכלה האם לצרף את הילדה לביטוח הרפואי בעלות לא גבוהה, אולם הודתה כי בחרה שלא לעשות כן מאחר והילדה בריאה. במידה והייתה מצרפת אותה, הילדה הייתה מכוסה לחלוטין. יש להדגיש כי גם במקרה של ילד ישראלי אשר יעבור אירוע שיהפוך אותו לסיעודי ולא היה מבוטח בביטוח סיעודי טרם האירוע, לא יהיה זכאי הילד לקבל סיוע כלכלי, עם כל הצער שבדבר".