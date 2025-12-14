הסכם גג שני בדימונה; אחת השכונות תיקרא על שם יוני נתניהו

הסכם גג ייחתם היום (ראשון) בפעם השנייה בעיר דימונה. במסגרת ההסכם יוקמו כ־7,000 יחידות דיור חדשות, והשכונות שיוקמו יישאו את שמם של יוני נתניהו ודוד לוי.

כיום מונה דימונה בין 35 ל־40 אלף תושבים, וההסכם צפוי להביא לגידול משמעותי באוכלוסיית העיר - עד למעל 100 אלף תושבים בשנים הקרובות.

הסכם הגג הקודם נחתם לפני כחמש שנים והיקפו עמד על כ-340 מיליון שקלים. בטקס החתימה הנוכחי ישתתפו בין היתר שר הביטחון ישראל כ"ץ, שרת התחבורה מירי רגב, שר החינוך יואב קיש, שר התקשורת שלמה קרעי, וחברי הכנסת משה סעדה וטלי גוטליב.

בנוסף, ישיבת הממשלה עסקה גם במינויה של פנינת ינאי לשגרירת ישראל ביוון, בהארכת סיוע המדינה לתושבי יישובי הצפון והדרום שפונו מבתיהם, וכן בתוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר-קיימא ביישובי הנגב המזרחי.