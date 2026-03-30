בת זוג של איש תקשורת מוכר הזעיקה היום (שני) את המשטרה לאחר שלטענתה הותקפה בסופר במרכז הארץ על ידי עובד במקום.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו לזירה, אך החשוד לא אותר. המשטרה פתחה בחקירה ואספה תיעוד ממצלמות האבטחה במקום.

במקרה אחר, שאירע בחודש שעבר, עיתונאי בכיר לשעבר נעצר לאחר שהוגשה נגדו תלונה במשטרה בגין תקיפה. על פי התלונה, העיתונאי תקף ילדה במרכז תל אביב. ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש, פירסמה כי העיתונאי שוחרר לביתו ללא תנאים מגבילים.

שחרורו של העיתונאי הגיע לאחר שהמתלוננת נחקרה במשטרה, שם הודתה כי בדתה את כל הסיפור. בחקירה אמרה המתלוננת: "המצאתי את הסיפור כי הוא לא נתן לי יחס".