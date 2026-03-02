אל על מודיעה היום (שני) על תחילת ההיערכות למבצע חילוץ מיוחד, אשר יחל מיד עם פתיחתו המחודשת של נמל התעופה בן גוריון לפעילות.

בשלב הראשון, החברה נערכת להפעיל טיסות חילוץ מיעדיה המרכזיים בעולם, ביניהם:

יעדי ארה"ב כגון ניו יורק, מיאמי, לוס אנג'לס, יעדי המזרח כגון בנגקוק, פוקט ויעדי אירופה כמו לרנקה, אתונה, רומא, מילאנו, פריז, בודפשט, טביליסי, סופיה, ורשה, בוקרשט, מדריד, לונדון, ברלונה, ז'נבה, אמסטרדם, מינכן וציריך.

החברה תפעל להשיב את לקוחותיה הביתה במהרה ובבטחה. טיסות החילוץ עבור לקוחות אל על וסאן דור שטיסתם בוטלה יופעלו ללא תוספת עלות. הטיסות ייפתחו למכירה לקהל הרחב רק לאחר חילוצם של כלל לקוחות אל על וסאן דור.

בנוסף, נבחנת אפשרות להפעלת טיסות במטוסי חברת "KlasJet" לטאבה או לעקבה, בכפוף לקבלת האישורים המתאימים מגורמי הביטחון במדינה. טיסות אלו צפויות לצאת מיעדים קרובים באירופה ויופעלו ללא עלות נוספת עבור לקוחות אל על וסאן דור שיהיו מעוניינים בכך.