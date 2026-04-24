נתניהו חושף: עברתי ניתוח להסרת גידול סרטני בערמונית - והקרנות

דו"ח הבריאות השנתי של ראש הממשלה בנימין נתניהו התפרסם היום (שישי) לציבור. לפי הפרטים, בתאריך 29 בדצמבר 2024 עבר רה"מ טיפול ניתוחי להגדלה שפירה של הערמונית. "הפרוצדורה עברה בהצלחה וללא כל סיבוכים. בבדיקת MRI שבוצעה כחלק ממעקב שגרתי לאחר הניתוח הודגם מוקד זעיר, פחות מ- 1 ס"מ, בעל מאפיינים מחשידים בערמונית", נכתב, "בדיקה נוספת הוכיחה שאכן מדובר בגילוי מקרי ובשלב מוקדם של סרטן הערמונית. מדובר בגילוי מוקדם של נגע זעיר, ללא גרורות, כפי שהוכיחו מעל לכל ספק כל יתר הבדיקות".

"בנגעים מסוג זה ניתן להמשיך במעקב צמוד בלבד או בטיפול קרינתי קצר וממוקד. רה"מ בחר באפשרות של טיפול. הטיפול בניהולו של פרופ' אהרון פופובצר יחד יחד עם דר' מרק ויגודה ודר' שרגא גרוס עבר בהצלחה מלאה עם היעלמות מלאה של הנגע, כפי שהוכיחו כל בדיקות הדימות והמעבדה", נכתב.

עוד התייחסו בדו"ח לקוצב הלבבי אשר הושתל בשנת 2023 וכתבו כי הוא לא נדרש מעולם לפעולה וכי קצב הלב הינו סדיר (כ- 60 בדקה).

בדו"ח צוין כי רה"מ עבר השנה מבחן מאמץ - כחלק משגרת מעקב - שיצא תקין ונמצא בעשירון העליון של בני גילו. בדיקות דם, שבוצעו כחלק משגרת מעקב (ספירת דם, ביוכימיה מלאה, כולל תפקודי כבד ושומנים בדם) - תקינות לחלוטין. "רה"מ מקיים שגרת פעילות גופנית באופן קבוע ומצבו הגופני מצוין", נכתב.

מראש הממשלה נתניהו נמסר: "היום התפרסם הדו"ח הרפואי השנתי שלי. ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל. אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים: 1. ברוך השם, אני בריא. 2. אני בכושר גופני מצויין. 3. הייתה לי בעיה רפואית קטנה בערמונית שטופלה לחלוטין. תודה לאל, זה מאחוריי".

"לפני שנה וחצי עברתי ניתוח מוצלח בערמונית שפירה מוגדלת ומאז אני במעקב רפואי שגרתי. במעקב האחרון התגלה כתם קטנטן של פחות מסנטימטר בערמונית. בבדיקה התברר שמדובר בשלב מוקדם מאוד של גידול ממאיר, ללא שום התפשטות או גרורות. הרופאים אמרו לי שזה מאוד שכיח אצל בני גילי, ושיש שתי אפשרויות: האחת - לא חייבים לטפל בזה, ניתן להישאר במעקב בלבד. אפשר לחיות עם זה, ורבים עושים זאת. השנייה - לעבור טיפול ולהסיר את הבעיה".

"אתם כבר מכירים אותי. כשמעבירים לי מידע בזמן על סכנה אפשרית, אני רוצה לטפל בה מייד. זה נכון ברמה הלאומית וגם ברמה האישית. זה מה שעשיתי. עברתי טיפול ממוקד שהסיר את הבעיה ולא השאיר לה זכר. הגעתי לכמה טיפולים קצרים, קראתי ספר, והמשכתי לעבוד. הכתם נעלם לחלוטין. ברוך השם ניצחתי גם את זה".

"אני מבקש להודות לרופאים ולצוותים הרפואיים הנפלאים של בית החולים ״הדסה״ בירושלים. מכם, אזרחי ישראל, יש לי רק בקשה אחת: שימרו על הבריאות שלכם. היבדקו, והישמעו להנחיות הרופאים. ומכאן, ערב שבת, אני מתפלל לשלום פצועינו בגוף ובנפש, ושולח להם חיבוק חם ורפואה שלמה בשמכם".