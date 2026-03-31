אחרי המתיחות עם הכנסייה: המשטרה פועלת למנוע חיכוך סביב "קברי המלכים" בירושלים

בימים האחרונים מתמודד מחוז ירושלים של המשטרה עם יוזמה של חסידי "שובו בנים" שניסו להיכנס למתחם קברי המלכים בשכונת שייח' ג'ראח. האתר, הסמוך לכביש 1, נמצא בבעלות ממשלת צרפת.

במסגרת הניסיון למנוע משבר נוסף, התקיימה פגישה בין נציגי המשטרה לבין מנהיג הקהילה, אליעזר ברלנד, שבו הוא התבקש להבהיר לחסידיו כי הכניסה למקום אינה אפשרית.

כזכור, רק השבוע הייתה תקרית חריגה בירושלים, כשאחרי שבוטלה תהלוכת הדקלים וטקסים המוניים נוספים לציון יום ראשון שלפני חג הפסחא בשל הגבלות פיקוד העורף, שוטרי מחוזי ירושלים מנעו מהפטריארך של ירושלים, הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה להכנס לכנסיית הקבר בליווי מספר מצומצם של אנשים לקיום טקס לציון החג, זאת על אף סיכום מוקדם מול המשטרה.

בהודעה מטעם הפטריארכיה הלטינית של ירושלים נכתב כי "לראשונה מזה מאות שנים, נמנע מראשי הכנסייה לחגוג את מיסת יום ראשון של הדקלים בכנסיית הקבר. אירוע זה מהווה תקדים חמור, המפגין זלזול ברגשותיהם של מיליארדי אנשים ברחבי העולם הנושאים עיניהם לירושלים במהלך שבוע זה".

גם משרד ראש הממשלה פרסם תגובה לאירוע ופרסם: "במהלך הימים האחרונים, איראן כיוונה שוב ושוב את המקומות הקדושים של שלוש הדתות המונותאיסטיות בירושלים באמצעות טילים בליסטיים. בתקיפה אחת, רסיסי טילים התרסקו מטרים ספורים מכנסיית הקבר. היום, מתוך דאגה מיוחדת לשלומו, מנעה משטרת ירושלים מהפטריארך הלטיני לקיים מיסה הבוקר בכנסיית הקבר. לא הייתה כל כוונה זדונית, אלא רק דאגה לשלומו ולשלומו ולשלומי מפלגתו. לאור קדושת השבוע שלפני חג הפסחא עבור הנוצרים בעולם, זרועות הביטחון של ישראל מכינות תוכנית שתאפשר למנהיגי הכנסיות להתפלל באתר הקדוש בימים הקרובים".