סקר i24NEWS: רוב הציבור מרגיש בטוח במקרה של מתקפה איראנית

סקר חדש שנערך על ידי "דיירקט פולס" עבור "7 דניאל רוט אבנרי" ב-i24NEWS בוחן את עמדות הציבור בשתי סוגיות מרכזיות שעל סדר היום: מיצובו הפוליטי של יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ, ותחושת הביטחון האישית אל מול האיום האיראני.

על רקע הדיבורים על תקיפה אפשרית באיראן, הסקר בדק את תחושת הביטחון האישית של הציבור במקרה של מתקפה איראנית על ישראל. מהנתונים עולה כי רוב מוחלט של הציבור (73%) מרגיש בטוח (32% מרגישים בטוחים מאוד ו-41% מרגישים בטוחים). מנגד, 21% ציינו כי אינם מרגישים בטוחים ו-6% חשים בסכנה ממשית.

בסוגיה זו בולט פער עמוק בין הגושים הפוליטיים: בקרב תומכי הקואליציה, תחושת הביטחון נוסקת ל-87% (כאשר כמעט מחציתם, 49%, מרגישים בטוחים מאוד). לעומת זאת, בקרב מצביעי האופוזיציה תחושת הביטחון עומדת על 57% בלבד, כאשר 43% מהם מדווחים כי אינם חשים בטוחים או מרגישים בסכנה ממשית.

בכל הנוגע לקו הפוליטי המייצג את בני גנץ כיום, 37% מכלל המדגם מגדירים אותו כאיש מרכז. 28% מהציבור רואים בו איש ימין, בעוד שרק 12% מגדירים את הקו שלו כ"שמאל".

בחינה של חלוקת הגושים מעלה נתון מעניין: בקרב מצביעי האופוזיציה, אחוז גבוה יותר (35%) רואה בגנץ איש ימין, לעומת 33% המגדירים אותו כאיש מרכז. בקרב מצביעי הקואליציה, 41% רואים בו איש מרכז ו-20% מגדירים אותו כאיש שמאל.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-14 בינואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 528 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.