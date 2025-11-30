באישון לילה: בן גביר נכנס ברכב לא מזוהה למוקד הפשיעה בנגב

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נכנס הלילה (בין שבת לראשון) ברכב לא מזוהה אל לב מוקדי הפשיעה בדרום, היישובים לקייה ותל שבע, לטובת "ביקורת פתע" במסגרת מבצע "סדר חדש" להשבת המשילות בנגב.

במהלך הסיור עצר השר במספר נקודות, צפה מקרוב בפעילות הכוחות, בחן את אמצעי האכיפה שנפרסו ואת תגבור היחידות המיוחדות. לפי גורמים שהשתתפו בסיור, בן גביר ראה כיצד מתנהל המבצע בשטח: איך השוטרים מתמודדים עם אירועי הירי והפשיעה, מה נעשה למניעת זליגת אמצעי לחימה, וכיצד נראית הפעילות האינטנסיבית בשעות הלילה.

לאחר מכן המשיך השר ליישוב להבים, שם פגש את השוטרת שני ליזמי, אחותו של מיכאל ליזמי ז"ל, שנפל בקרבות על העיר אופקים ב-7 באוקטובר. שני בחרה להתגייס למשטרה מתוך רצון להמשיך את דרכו של אחיה.

בסיום הביקור כתב בן גביר: "אני גאה בכל אחת ואחד מהשוטרים והשוטרות שעושים לילות כימים במבצע 'סדר חדש'. ראיתי הערב בשטח נחישות, מסירות ופעילות בלתי פוסקת. אני רוצה לשבח במיוחד את מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, ואת מפקד מרחב נגב, תנ"צ אמיר קליין, שמובילים את הכוחות בעוצמה ובאחריות. יש משטרה בישראל".

ביום חמישי מחו תושבי הדרום בבאר שבע נגד האלימות הגואה, והדגישו עד כמה חוששים תושבי הנגב לביטחונם האישי, בעיצומו של גל פשיעה אלימה.

חבר הכנסת, אלמוג כהן, הגיע להשתתף בהפגנה ואמר: "זו לא הפגנה, זו הבעת סולידריות עם האנשים פה". כהן התייחס לטענה שהשוטרים באופקים כעסו על אמירותיו: "פייק ניוז. ישבתי איתם אתמול, הם רוצים את השינוי הזה".